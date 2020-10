Nejsou rovni normálním lidem, řekl o menšinách příští ministr školství polské vlády. V té bude jediná žena

Třiačtyřicetilý právník a akademik Przemyslaw Czarnek (Právo a spravedlnost) k sobě poutal už několikrát pozornost svými výroky o komunitě LGBTQ+.

„Nejsou rovni normálním lidem“

V červnu v době vrcholící prezidentské kampaně (kterou vítězný kandidát Andrzej Duda postavil mimo jiné i na kritice LGBTQ+) řekl Czarnek v polské veřejnoprávní televizi:

„Braňme rodinu před tímto druhem korupce, zkaženosti a absolutně nemorálního chování. Braňme se ‚ideologii LGBT‘ a přestaňme naslouchat těmto idiociím o nějakých lidských právech nebo nějaké rovnosti. Tito lidé nejsou rovni normálním lidem a ukončeme tuto diskuzi.“

„Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją” – poseł PiS @CzarnekP o LGBT. Skandaliczne, nie da się oszukiwać, że tu nie chodzi o ludzi. Spirala nienawiści. CC: @Adbodnar pic.twitter.com/T9kU75Y7rd — Patryk Michalski (@patrykmichalski) June 14, 2020

Opozice proto ihned požádala Katolickou univerzitu v Lublinu, na které Czarnek přednáší, aby s ním zahájila disciplinární řízení.

Univerzita sice zdůraznila, že „se neztotožňuje s těmito výroky ani je nesdílí“ a zahájila v této kauze disciplinární vyšetřování, právě od dnešního dne je ale Czarnek zároveň na této univerzitě profesorem.

Czarnek mezitím argumentoval na svou obranu tím, že svými slovy v červnu komentoval pouze exhibicionismus v souvislosti s konkrétní fotografií z Los Angeles.

Medaile pro zóny bez LGBT

Už před rokem přitom Czarnek, ještě jako vojvoda (hejtman) lublinský, udělil medaile devíti místním vládám v Lublinském vojvodství, které přijaly usnesení o „ideologii bez LGBT+“ (obce, okresy a vojvodství, které přijaly ono usnesení „bez ideologie LGBTQ+“, mezitím čelí kritice z EU i od kandidáta na amerického prezidenta Joea Bidena. Některá partnerská města v EU se svými polskými protějšky partnerství kvůli tomu rozvázala.)

Let me be clear: LGBTQ+ rights are human rights — and “LGBT-free zones” have no place in the European Union or anywhere in the world. https://t.co/zc8YvSq6iN — Joe Biden (@JoeBiden) September 21, 2020

Jako vůbec první v celém Polsku toto usnesení přijala obec Swidnik v Lublinském vojvodství. I ona byla mezi těmi, které Czarnek vyznamenal.

Zároveň při té příležitosti tehdejší lublinský vojvoda zdůraznil, že „homosexualita je hlavní příčinou pedofilie u kněžích.“ A vůbec první Pochod rovnosti v Lublinu odsoudil slovy „nepodporujeme odchylky a degenerace.“ Za tato slova posléze čelil žalobě.

A v létě v rádiu Maryja Czarnek tvrdil, že „není pochyb, že ideologie LGBT vyrůstající z neomarxismu (a ten z marxismu) vychází ze stejných kořenů jako německý hitlerovský národní socialismus, který je zodpovědný za hrůzy 2. světové války a zničení Varšavy“.

Představitelé opozice označili Czarnekovu nominaci na ministra školství (tato funkce byla nově spojená i s ministerstvem vysokého školství) za skandální:

Někteří opoziční politikové reagovali i ironií, jako například europoslanec a bývalý ministr zahraničí Radek Sikorski (Občanská platforma):

„S ohledem na prohlášení ministra Czarneka by mě zajímalo, zda by mladí příslušníci národnostních, náboženských a sexuálních menšin neměli nosit pásky v barvách stanovených správní radou ve školách. Nemohou totiž nakazit normální děti svou jinakostí?“

W świetle wypowiedzi Pana Ministra @CzarnekP zastanawiam się, czy młodzież należąca do mniejszości narodowych, religijnych i seksualnych nie powinna w szkołach nosić opasek w kolorach ustalonych przez kuratoria. Bo czy swoją innością nie mogą aby zarażać normalnych dzieci? — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 1, 2020

„Žena by měla dělat to, k čemu ji bůh povolal“

Naopak místopředseda polského Sejmu a šéf poslaneckého klubu Práva a spravedlnosti (PiS) Ryszard Terlecki nominaci Czarneka hájí: „Ne, není to provokace. Je to skvělý organizátor, vynikající člověk s velmi expresivními názory, takže si myslím, že je to velmi dobrý kandidát.“

Czarnek přitom nevystupuje pouze proti ideologii LGBTQ+.

V souvislosti se snižováním porodnosti v Polsku několikrát řekl, že za ni může feminismus a neomarxismus: „Neomarxismus používá feminismus, který ženám říká: jste stejné jako muži. Jděte a pracujte, učte se, udělejte nejprve kariéru, pak možná dítě. A první dítě se nenarodí ve věku 20–25 let, ale kolem 30. Kolik z těchto dětí můžete porodit? To jsou důsledky, pokud řeknete ženě, že nemusí dělat to, k čemu ji bůh povolal.“

Kaczyński podřízeným svého podřízeného

Czarnek je možná nejkontroverznějším z nových ministrů, nová polská vláda má ale především jednu zásadní modifikaci. Vznikl post místopředsedy, pod kterého spadá spravedlnost, obrana a vnitro.

Tyto resorty mají i své vlastní ministry, dohlížet teď na ně ale bude nový místopředseda, sám „náčelník státu“ (jak bývá často nazýván, psali jsme zde) a nejmocnější polský politik Jarosław Kaczyński.

Přečtěte si také Kaczyński šokoval Polsko. Pro záchranu své nacionálně klerikální revoluce prý přijme i vládní odpovědnost

Předseda a spoluzakladatel Práva a spravedlnosti byl naposledy členem vlády v roce 2007 jako premiér, po prohraných předčasných volbách ale musel odejít do opozice.

Když se v roce 2015 PiS vrátil k moci, Kaczyński, který zůstal šéfem strany, už na premiéra nekandidoval. Jako premiérku nejprve dosadil Beatu Szydłovou, kterou posléze nahradil dosavadní premiér Mateusz Morawiecki.

Toho podle řady médií jednasedmdesátiletý Kaczynski považuje za svého nástupce. Technokrat a bývalý bankéř Morawiecki, který byl navíc kdysi i poradcem premiéra Donalda Tuska (z opoziční Občanské platformy) má ale konkurenci v mocném ministru spravedlnosti a současně generálním prokurátorovi Zbigniewovi Ziobrovi.

Ziobro, který je šéfem malé koaliční, ultrakonzervativní strany Solidární Polsko, byl před časem vyloučen z PiSu, podle některých spekulací se ale chtěl pod křídla největší polské strany vrátit, aby mohl následně pokukovat po místě jejího předsedy.

Kaczyński tomu měl ale zamezit a Ziobro a jeho poslanci proto odmítli dva zákony, které PiS navrhl v Sejmu.

Výsledkem byla vládní krize. Několik dnů bylo otázkou, zda se v Polsku nebudou konat předčasné volby, Kaczyński ale situaci vyřešil svým vstupem do vlády. Na Ziobra bude nyní ze své funkce dohlížet, zároveň bude ale podřízeným premiéra Morawieckého, jehož je on stranickým šéfem.

Analytici varují, že Morawieckého vláda tím byla oslabena a krize (a otázka Kaczynského politického nástupnictví) jen oddálena.

Ve vládě je víc Jarosławů než žen

A vládní přeskupení má ještě jednu oběť – Morawieckim dlouho zdůrazňovanou snahu o vyšší podíl žen ve vládě. Zbyla tam totiž jen jedna žena, Marlena Malągová, ministryně pro rodinu a sociální politiku.

Na sociálních sítích proto mezitím koluje vtip, že v polské vládě je dokonce víc Jarosławů než žen (kromě Jarosława Kaczyńského ještě šéf další malé koaliční strany Porozumění Jarosław Gowin, který se do vlády vrací po jarních neshodách kvůli prezidenstkým volbám v době pandemie).

As one commentator pointed out, there will be more people called Jarosław in #Poland’s newly-announced government than women (just one minister out of around 20). — Annabelle Chapman (@AB_Chapman) October 1, 2020

Vládu v novém složení by měl polský prezident Andrzej Duda jmenovat příští týden.