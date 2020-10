A zakázali hrát, zakázali zpívat… Můžeme se tomu pošklebovat, ale pro omezení zpěvu teď opravdu existují dobré důvody

Tedy bolí. Jistě. Silně to bolí ty, které zpěv živí (měli by dosáhnout na pomoc). Velmi to může bolet věřící, kterých se opatření dotkne v církevních institucích. Nemilé je to pro děti, které se v hudebce můžou krásně odreagovat. Ale utažení kohoutku na vymezenou dobu (i když o tom může mít člověk dozajista také pochybnosti, vzhledem ke komunikaci vládních činitelů) v prostředí, kde hrozí vyšší dávka viru více lidem než jinde, ale zároveň to nemá zásadní vedlejší účinky na ekonomiku a psychiku lidí (jako má třeba izolace), bychom měli spíš vítat. Ne s fanfárami, ale alespoň tiše. A s několika „ale“.

Opatření proti masivnímu a intenzivnímu prskání