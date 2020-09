Minářův odchod je pro nás i obrovská šance. Budeme k němu kritičtí jako k ostatním politikům, tvrdí nový šéf Milionu chvilek

Od začátku jste se definovali jako nepolitický spolek, který chce společnost rozhýbat k větší aktivitě. Zatím jste nejvíce rozhýbali Mikuláše Mináře, který ohlásil záměr vstoupit do politiky. Jak se to stalo?

To je asi spíše otázka na něj, co všechno se mu dělo v hlavě.

To je otázka i na vás, protože na vás teď spadla velká zodpovědnost za projekt, který si lidé spojují s nadějí a na který vám poslali dohromady miliony korun. Tak aby tento spolek teď neodplul i s politickými ambicemi Mikuláše Mináře.

My jsme od začátku mluvili o tom, že tady vzniká nějaká energie, nějaké podhoubí, které může nakopnout opozici. Nebo že z toho vyroste něco nového. To jsme ale ještě nevěděli, že to půjde i z nás. Ten vývoj mi připadá přirozený. Mikuláš není první ani poslední. V regionech už řada našich lidí do krajských voleb za různé strany kandiduje.

Už v těch komunálních před dvěma lety bylo více lidí, kteří vzešli z aktivismu a podařilo se jim uspět. To je dobrý vývoj. Tohle taky může být naše role – zvedat lidi k tomu prvnímu kroku. Jestli má dojít k nějaké změně, bez aktivních lidí to nepůjde.

Minář mi loni v červnu v rozhovoru pro Deník N říkal, že co se týče politických ambicí, máte jasno, protože jste si dělali průzkum u signatářů Milionu chvilek a jen sedm procent z nich si přeje, abyste se přetransformovali ve stranu. Sice tehdy mluvil o celém spolku, ale stejně mě zajímá, jestli jste si v poslední době dělali nový průzkum.

Na tuhle otázku v poslední době ne, ale vnímáme, že se to vyvíjí a otázek na naše politické ambice přibývá. Tedy že frustrace mezi lidmi roste. Bylo vidět, že nejen kvůli covidu-19 demonstrace ztrácejí na síle. Lidé si říkali: „Už jsme tady byli stokrát a co dál?“ Přitom já si třeba myslím, že