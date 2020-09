Report o stavu práva v EU: Česko si vede dobře, korupci prominentů ale stíhá nedostatečně

Zprávu o stavu právního státu ve všech 27 zemích EU Evropská komise chystala měsíce. Hned po jejím zveřejnění ale řada právníků i analytiků napsala, že je dokument z právního hlediska „bezzubý“, protože pouze upozorňuje na mnohdy známé věci.

„Je to zpráva o stavu právního státu v EU a nic jiného to být nemá a být nemůže. Je to popis situace, pozitivních a negativních trendů,“ reagovala pro Deník N na tato tvrzení Věra Jourová. Podle ní je to jen „vstupenka k dialogu se státy“.

ČR nám vrásky na čele nedělá

České republice podle Jourové zásadní narušení právního státu