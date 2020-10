Mýty o cvičení: Je hluboký dřep či vis pro všechny? Nesmysl. Někdy mám chuť křičet, říká odborník

„Namakaný mladík, který má 50 tisíc followerů, je zajímavější než odborník s dlouholetou praxí. Někdy mám chuť křičet. Je to holý nesmysl a boj s větrnými mlýny,“ říká Tomáš Mihalík, který se specializuje na kondiční trénink, rekondici po zraněních a na kineziologii pohybu.

Jsou zákazníci zklamaní, když jim řeknete, že začít s fyzickou aktivitou musejí pomalu a opatrně?

Řekněme si upřímně, je to špatné i pro byznys. Odradíte lidi, kteří nechtějí slyšet, že k dlouhodobým cílům neexistují žádné zkratky. Musel jsem se naučit komunikovat opatrně a říct jim, že všechno se dá, jen musejí pracovat systematicky a vědět, kde začít. Při tom, co dnešní klienti očekávají, je přístup odborníka klíčový.

Jsou i tací, kteří kvůli zmíněným očekáváním odešli?

Nestává se nám to často. Nejlepší reklamou jsou výsledky a doporučení. Pomůžete jednomu, ten svůj dojem z tréninku předá dál a díky němu přijdou další. Vždy začneme vstupním rozhovorem a diagnostikou.

Pokud mám být upřímný, každý z klientů má nějaký problém a těžko se mu to poslouchá. Kdybychom teď my dva vyzkoušeli pár cvičení, zjistíme, že na to, abyste mohl bezpečně cvičit, máte například špatnou mobilitu v rameni nebo nedostatečně zpevněné zápěstí. Přitom dnes si kdokoliv představí, že půjde rovnou z kanceláře zaběhnout maraton.

I ortoped Lukáš Hartmann říká, že pokud se celý týden nehýbete a myslíte si, že přes víkend to doženete, mýlíte se.

Absolutně s tím souhlasím. Stále se objevují nové trendy: jsou v módě, účesech a také ve sportu. Před patnácti lety se všichni rozhodli, že budou běhat, a sportovní značky to podpořily. Žijeme ale v 21. století: sedíme v kanceláři, přejídáme se a vybereme si tu nejhorší aktivitu – běh.

Pohyb je super, o tom není pochyb, ale my už nemáme ani stavbu těla, ani hmotnost na to, abychom se porovnávali s profesionály nebo mexickými Indiány žijícími v extrémních podmínkách, kteří běhají stovky kilometrů bez odpočinku.

Znám lidi, kteří nebyli sportovně aktivní, a když si našli osobního trenéra, zničil je hned v prvním týdnu. Trénovali navzdory únavě a bolesti. To je správné?

Trénink není o ničení. I tomu největšímu lenochovi musím ukázat, že pohyb může být zdravý a zároveň bezbolestný. Aby se cítil dobře. Není mým úkolem docílit, aby se mi klient pozvracel. Internet je plný nereálných cílů na úrovni fantasmagorií. Realitou však je jedinec, který neumí sedět na židli. Jemu musíme ukázat,