„Jsem západní šovinista.“ Kdo jsou Proud Boys, od nichž se v prezidentské debatě nedistancoval Trump?

Vyhrocenou debatu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem některá světová média nazvala „soubojem v křiku“ a „nedůstojným spektáklem“.

Jedním z momentů, které vzbudily nejvíce pozornosti, přišel, když měl prezident Spojených států na výzvu moderátora Chrise Wallace z televize Fox odsoudit ideologii bílé nadřazenosti a skupinu Proud Boys, která je s ní spojována.

Trump totiž dlouhodobě Bidena obviňuje, že není schopen odsoudit násilí a ničení majetku ze stran protestujících proti policejnímu násilí, ačkoliv to Biden opakovaně dělá.

„Jste ochoten zapovědět bělošskou nadřazenost? Proud Boys?“ zeptal se prezidenta moderátor Wallace a zdálo se, že jde o snadnou přihrávku, která umožní prezidentovi distancovat se od rasismu a jedné militantní skupiny.

Trump ale namísto odpovědi stočil pozornost k hnutí Antifa a levicovým extremistům.

„Někdo musí něco udělat s Antifou a levicí, protože to není pravicový, ale levicový problém,“ řekl prezident.

K samotné skupině pak pronesl: „Proud Boys? Držte se zpátky a buďte připraveni.“

Chris Wallace: "Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down…"

Trump: "Proud Boys, stand back and stand by! But I'll tell you what, somebody's got to do something about antifa and the left." pic.twitter.com/4vrPocKzcu

— Axios (@axios) September 30, 2020