Běloruští mistři IT – obnažili obličeje zasahujících policistů a nabourali se do televize

Je večer 26. září. Diváci běloruského státního kanálu sledují zprávy o tom, co toho dne udělal záslužného jejich vůdce Alexandr Lukašenko. Najednou se na obrazovce objeví jiný Lukašenkův záběr. Je na něm znepokojen a říká, že „ta lejna je třeba zastavit tvrdě…“ A následuje to, co ještě nikdy státní televize neukázala: slzný plyn v očích protestujících, bití lidí ležících na zemi a volajících o pomoc…

Běloruští hackeři pronikli do útrob běloruské státní televize Belarus-1 v době večerních zpráv a pustili divákům video, jak se chovají k demonstrantům strážci zákona.

Válka v kyberprostoru se tak i v Bělorusku rozhořela plnou silou. Zdá se, že zatím má „ulice“ převahu. Na scéně se ale v posledních dnech objevila nová formace – říkají si