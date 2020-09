Revoluce na nebi. Američané testují ve vzduchu nástupce svých stíhaček, rychlostí vývoje zaskočili svět

Nejmocnější vojenské letectvo na světě má být vbrzku ještě výrazně silnější. Američané testují přelomovou platformu, která má změnit válčení ve vzduchu podobně revolučně, jako když stíhačky začaly používat řízené střely nebo technologie pro radarovou „neviditelnost“. A to mnohem dříve, než se čekalo.

Obrázek, který jsme vybrali k článku, má jednu vadu. Je pouze jednou z vizualizací, jak může vypadat nový bojový letoun, který nyní Američané vyvíjejí. Nakonec tak zřejmě vypadat nebude. Jen říká, že ve vývoji letadel se děje něco velkého.

Co je jisté: technologický a softwarový pokrok jde dopředu tak rychle, že se hranice nemyslitelného posouvají nebývalým tempem. Američané uvedli, že po ročním vývoji dostali do vzduchu „technologický demonstrátor“ (tedy zdaleka ne prototyp) nového stroje. Kdo ho vyrábí? To je tajné.

Celé se to děje dřív, než se čekalo. „Postavili jsme a vyzkoušeli za letu demonstrátor v plné velikosti. Padlo přitom několik rekordů. Jsme připraveni stavět letadlo nové generace způsobem, který tady nikdy nebyl,“ citoval server Defense News náměstka pro vyzbrojování letectva amerického ministerstva obrany Willa Ropera.

Kdybychom chtěli být skeptičtí, jde to číst několika způsoby. Šéfka