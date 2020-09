Kontumace, výjimka od Prymuly, azyl v Německu? Nouzový stav by ohrozil zápasy Slavie a spol.

Premiér Andrej Babiš včera v TV Nova řekl, že vláda bude ve středu na mimořádném jednání schvalovat nouzový stav. To automaticky neznamená, že se v Česku zastaví život podobně jako na jaře. Ministr zdravotnictví Roman Prymula však už mluvil o zavírání středních škol či o omezení shromažďování.

„Podle počtu osob budou omezeny aktivity poměrně plošně,“ řekl ministr novinářům dnes odpoledne. Profesionální sport tak netrpělivě čeká, jak budou vypadat případná opatření v nouzovém stavu.

Pokud v závěrečném kvalifikačním kole uspějí všechny týmy, objeví se v základních skupinách pohárových soutěží čtyři účastníci z Česka, což tuzemský fotbal od vzniku Evropské ligy v roce 2010 ještě nezažil.

Slavii čeká odveta 4. předkola Ligy mistrů proti dánskému Midtjyllandu. Pokud neuspěje, zahraje si základní skupinu Evropské ligy (EL).

Sparta postoupila do základní skupiny EL jako vítěz domácího poháru přímo.

Plzeň nastoupí v závěrečném duelu o postup do EL na hřišti izraelského klubu Hapoel Be'er Sheva.

Liberec si o postup do EL zahraje doma proti kyperskému APOELu.

Nejvíce nervózní jsou vzhledem k současné situaci v Liberci, který se jako jediný českých klubů utká o postup na domácím hřišti.

„Zatím jsme nijak neřešili případné omezení sportovních akcí v souvislosti s nouzovým stavem. Připravujeme se na zápas z hlediska všech pravidel a nařízení, která musíme dodržovat za současných okolností včetně přísných opatření dle pravidel UEFA,“ řekl Deníku N mluvčí Slovanu Liberec Tomáš Čarnogurský s tím, že oproti ligovým utkáním se zápasy v evropských pohárech hrají bez fanoušků.

„Kdyby nastala nějaká další zásadní změna ze strany vlády, budeme na to reagovat, ale zatím se připravujeme podle stávajících opatření, protože nám nic jiného nezbývá. Změny stejně neovlivníme,“ doplnil Čarnogurský.

Výjimka jako v Izraeli?

Podle Rudolfa Řepky, který působí jako delegát pro utkání Ligy mistrů a Evropské ligy a také jako člen disciplinární komise UEFA, by Liberec mohl požádat vládu o výjimku.

„Osobně jsem byl minulý týden jako delegát v Tel Avivu na úvodním zápase play-off o Ligu mistrů mezi Maccabi a Salcburkem. Domácí měli patnáct pozitivních případů (osm hráčů a sedm členů realizačního týmu, pozn. red.) v týmu a zápas se odehrál i přesto, že izraelská vláda zrušila kvůli epidemii ligová utkání,“ podotkl Řepka s tím, že by izraelský příklad mohl pomoci českým klubům při případných vyjednáváních o výjimce s vládou.

Další možností pro Liberec by bylo odehrát utkání na neutrální půdě, třeba v nedalekém Německu, kde od začátku sezony povolily úřady dokonce i fanoušky na stadionech (Prymula minulý týden během své první tiskové konference v roli ministra nesprávně řekl, že v Německu nesmí lidé na stadiony.).

„Nápad je to zajímavý, ale takhle na poslední chvíli se obávám, že by nám to UEFA nepovolila, ale obecně pravidla UEFA umožňují odehrát zápas na neutrální půdě,“ souhlasí Čarnogurský. „Zatím ještě nikde nenastalo, že by se místo konání zápasů měnilo den před utkáním,“ dodal.

Benevolentní UEFA

Bývalý generální sekretář Fotbalové asociace Řepka nicméně říká, že se UEFA k případným změnám na poslední chvíli staví vzhledem k současné situaci velmi benevolentně. „Jakmile stát zakáže konání akce, je klub v problémech. Buď je zápas kontumován ve prospěch hostujícího týmu, nebo se mu podaří duel přesunout do neutrální země,“ potvrdil.

„Bojím se, že by Liberci ani nic jiného než zápas odehrát na neutrální půdě nezbylo. V kvalifikacích je problém, protože máte zeď v podobě termínu losování skupin a přes ten se nedostanete,“ vysvětlil Řepka.

Prymula ale předestřel, že případný nouzový stav začne platit nejdříve v pondělí. Případná omezení by se tedy týkala až zápasů v základních skupinách.

Na druhou stranu UEFA minulý týden potvrdila, že se mohou odložené zápasy ve skupinách Ligy mistrů i Evropské ligy dohrát až do 28. ledna, tedy o sedm týdnů později, než by byl za normálních okolností mezní termín dohrání základních skupin evropských pohárů.

Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace (LFA), která zastřešuje profesionální fotbal v Česku, nechtěl dopředu spekulovat, jak by vypadaly domácí profesionální soutěže za nouzového stavu. Nicméně případné přerušení fotbalové ligy by výrazně ztížilo situaci českých klubů, kterým by v evropských pohárech chyběla zápasová praxe.

Na Slovensku budou od začátku října zakázané veškeré hromadné akce, včetně sportovních. Konat se mohou pouze ty, jejichž pořadatelé dokáží zajistit maximálně dvanáct hodin staré negativní testy na koronavirus u všech účastníků.

Na Slovensku tak téměř ze dne na den museli odložit začátek hokejové sezony, který byl naplánován na pátek, přerušit se musí i profesionální fotbalové soutěže. O osudu Mezinárodního maratonu míru v Košicích se rozhodne ve středu, tedy čtyři dny před naplánovaným startem.

Nejasná je také situace ohledně semifinálového barážového utkání o postup na mistrovství Evropy ve fotbale, přesto šéf tamního fotbalového svazu Ján Kováčik věří, že svaz dokáže zajistit negativní testy a že se duel 8. října proti Irsku v Bratislavě odehraje. Účast v evropských pohárech slovenský fotbal řešit nemusí, ani jeden z jeho zástupců kvalifikačním sítem neprošel.

