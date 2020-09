Když se raději neptáte, jestli vy, nebo práce. Jaký je život s ambiciózními lidmi

Když si Adam uvědomil, že za jediný měsíc způsobil osmkrát změnu Zuzanina programu, bylo už na lítost trochu pozdě. Takto se to táhlo asi čtyři roky – na poslední chvíli odložené večeře, party s kamarády, na které šla zase sama, naštvaná nebo smutná, propadlé lístky na koncerty, výmluvy jeho i jejím rodičům, když nepřišli, přestože to slíbili.

Adam měl vždycky něco důležitějšího – náhlou pracovní schůzku, záskok za kolegu, nápad, který bylo potřeba dotáhnout do konce. Od dětství byl ambiciózní, vždy měl před sebou cíl a nikdo a nic mu nemohlo stát v cestě. Chvilku to vypadalo, že by to mohla změnit Zuzana, ale i ona to vzdala a on to vlastně chápal. I tak si vždycky kladl otázku, kde se v ní bere taková výdrž a tolerance.

„Ambiciózní lidé jsou v zásadě jistým způsobem atraktivní. V partnerském vztahu se přece chceme posouvat dopředu, překonávat milníky a oni by to mohli garantovat. Jsou i lidé, kteří v materiálně či kariérně ambiciózním partnerovi nacházejí jakýsi pocit jistoty. Například že se o ně postará, že s ním nebudou trpět nedostatkem. Pnutí nastává, když se ambice jednoho nepotkávají s těmi druhého, nebo jsou různě intenzivní a různě definované,“ říká párový terapeut Boaz Lunsky.

Například někdo má finanční a materiální ambice, ambicí jiného je společenská a odborná prestiž. Odlišné a tedy málo kompatibilní jsou ambice páru, kde chce jeden