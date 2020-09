Notes: Orbán je nahý, Bábovky zlé a želvám dvě hlavy nevadí

O tom, co se v tomto ohledu chystá, ale doufejme nakonec dopadne lépe, než jak to na začátku vypadalo, píše Václav Zeman. Člověk, který toho ví o inkluzivním vzdělávání opravdu hodně.

Skutečný konzervatismus. Ze všech textů, které kolegové v úterý pro Enko připravili, mě nejvíce zaujal rozhovor Dominiky Píhové s Petrem Pithartem o konzervatismu. Mám o něm, tedy o konzervatismu, nějakou svou představu, ovlivněnou hlavně přednáškami Rogera Scrutona či Andrého Glucksmanna (oba jsou už bohužel po smrti, i když ne dlouho). Ale většina těch, kteří se u nás za konzervativce prohlašují, do nich nepasuje. Přijdou mi spíš jako populisté, nacionalisté, občas dokonce obdivující autoritativní vládce z Kremlu či Pekingu. Pithart dle mého přesně vysvětluje, co to znamená být skutečným konzervativcem. K takovým mám velký respekt.

Šance opozice. A co tu máme dál? Enko pozvalo na předvolební debatu zástupce parlamentních stran. Vyslaly je skoro všechny, tedy až na strany současné vládní koalice a SPD. Babišově ANO jdou v poslední době preference mírně dolů a ostatní cítí šanci. Povídal si s nimi o tom Jan Moláček. Pak se ještě zeptal politologů, jak hodnotí jejich šance oni, a všechno to sepsal.

A když jsme u těch voleb. V Praze se o senátorské křeslo bude ucházet jediný kandidát ANO (podporuje ho i ČSSD). Šéf největší české nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík si s sebou nese nevyjasněné angažmá v anonymní společnosti napojené na vlivnou finanční skupinu J&T. Více o tomto ctihodném muži vypátrala Eliška Hradilková Bártová.

Bez servítků. Není to ovšem jediný problém, který teď před volbami asi nadělá vrásky našemu panu premiérovi. Jím nominovaná eurokomisařka Věra Jourová se nepříliš pochvalně vyjádřila o tom, jak Babišův přítel a spojenec proti Bruselu Viktor Orbán ničí v Maďarsku demokracii. Její slova vyvolala v tamních nejvyšších kruzích pozdvižení a Budapešť žádá její odvolání. Šéfka komise von Leyenová se však za ni postavila a chystá se Orbánovi odpovědět, zjistila naše spolupracovnice Markéta Boubínová. Co bude Andreji Babišovi bližší? Košile, nebo kabát?

Arméni versus Azerové. Na jižním Kavkazu to nevypadá dobře. Ještě dva tři dny bojů a na mezi Arménií a Ázerbájdžánem vypukne regulérní válka, varují experti. Jak jsou na ni jejich armády připraveny, zjišťoval redaktor slovenského Denníku N Mirek Tóda.

Takhle prý ne. Také vám už někdo řekl, že své děti vychováváte špatně? O tom, jak s takovým sdělením naložit, uvažuje ve svém textu slovenská novinářka Jana Shemesh.

Kdyby jen blbý. Filmový kritik Vojtěch Rynda si vzal na paškál nový český film Bábovky podle stejnojmenného bestselleru Radky Třeštíkové. A nenechal na něm nit suchou. „Bábovky nejsou filmem obyčejně blbým, nýbrž zlým.“ Až ten snímek za pár měsíců budou dávat v televizi, zkontroluji si, zda nebyl moc přísný.

Co v Česku chybí nejvíce. Jana Ciglerová vyzpovídala francouzského velvyslance, který právě končí svou misi v Praze. O Česku a Češích mluví moc hezky, jediné, co mu to ve srovnání s jeho vlastí chybělo, byly prý ústřice a moře. No, já bych si ještě na pár věcí, které mi tu chybějí, vzpomněl, ale i tak to potěší.

Zítra si přečtete v tištěném Deníku

Ztráta čichu je velmi užitečný příznak covidu-19

Prymula může být jen velmi opatrný, když žádá další nouzový stav

Vítu Bártovi prudce roste jeho železniční byznys

Riziko Trump: komu je dlužen a za co?

Studie: Zvládli covid doma, po čtvrt roce mají poruchy plic

Komentář: Názorové piruety premiéra Babiše kolem azylové politiky EU

Karel Gott chtěl, aby dokument o něm byl napínavý. Je, ale nakonec jinak

Někdy pro nás přátelé znamenají víc než rodina

Co dál stojí za povšimnutí

Podruhé v historii získal hokejový klub Tampa Bay Lightning Stanleyův pohár. V šestém utkání proti Dallasu rozhodl finále ve svůj prospěch a byli u toho i dva jeho hráči z Česka – Ondřej Palát a Jan Rutta, pochvaloval si server hokej.cz.

Ve tři ráno našeho času začíná v Clevelandu první ze série tzv. kandidátských debat mezi uchazeči o křeslo amerického prezidenta pro příštích pět let. Pokud se vám nechce vstávat, bude ji za vás sledovat naše specialistka na USA Jana Ciglerová (dneska na poradě říkala, že vstávat takhle brzo ji prý vůbec nevadí. Jako fakt.).

Poslední ze tří zakládajících předsedů Alternativy pro Německo (AfD) Konrad Adam (78) vystoupil ze strany. Důvodem jsou podle něj sílící krajně pravicové tendence, stejně jako velký vliv lobbistů. AfD existuje od roku 2013. (Tagesschau)

Francii rozděluje petice, která apeluje na vyzvednutí ostatků básníků Arthura Rimbauda a Paula Verlaina a jejich uložení do společného hrobu v pařížském Pantheonu. Petici podepsalo přes pět tisíc lidí včetně ministryně kultury. Proti je Rimbaudova prapravnučka a spolek přátel jeho díla. (Lidovky)

A vědci zjistili, že většina živočichů, kteří se narodí se dvěma hlavami, dlouho nepřežije, výjimku ale tvoří plazi. Hadům či želvám dvouhlavost vůbec nevadí. Nevěříte? Tak se podívejte na krátké video National Geographic.