Bylo mi jasné, že nadešla správná chvíle Německo sjednotit, říká poradce Helmuta Kohla

Sjednocení Německa se dnes, s třicetiletým odstupem, zdá jako logické vyústění revolučních událostí roku 1989. Vše ale mohlo být úplně jinak, říká v rozhovoru pro Deník N muž, který stál jako jedna z klíčových postav za „kancléřem sjednotilem“ Helmutem Kohlem, jeho nejbližší poradce Horst Teltschik. Ve strategických úvahách počítali v Bonnu s tím, že sjednocování bude trvat několik let. Nakonec na to měli jen několik málo měsíců. „Celá řada krizových faktorů mohla sjednocení Německa okamžitě ukončit. Proto bylo dobré a správné využít každou příležitost a provést sjednocení tak rychle, jak to bylo možné,“ vzpomíná Teltschik na události, které vyvrcholily spojením obou německých států 3. října 1990.