Orbán zaútočil na Jourovou a žádá její rezignaci. Evropská komise uspíší protiúder

„Jsem nucen vám napsat kvůli posledním hanlivým veřejným výrokům místopředsedkyně Věry Jourové,“ obrací se Viktor Orbán oficiálním dopisem na nadřízenou české eurokomisařky Ursulu von der Leyenovou.

„Podle Věry Jourové se v Maďarsku buduje nemocná demokracie. Navíc urazila občany EU maďarské národnosti tím, že podle ní nejsou v pozici, aby si vytvořili nezávislý názor.“

1/2 PM Orbán to Pres @vonderleyen calling for resignation of Commissioner @verajourova: her statements are ‘innappriate & unacceptable, a blatant violation of the principle of sincere cooperation, incompatible with her current mandate, therefore her resignation is indispensable" pic.twitter.com/sdyGDq9LBJ

