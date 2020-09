Kolik nepořádku se dá snést? Jak se žije s bordeláři a lajdáky

Jestli je váš partner nepořádný, neznamená to, že vás chce naštvat. Jednoduše nemusí nepořádek vidět.

Fero byl ještě na vysoké škole fanouškem seriálu Přátelé. „Byli jsme taková parta obdivovatelů, některé hlášky jsme znali zpaměti, dodnes se jim smějeme, a i během našeho života se nám někdy stalo, že jsme se ocitli v podobné situaci jako hlavní hrdinové. Stalo se to i mně. Ale nebyl to díl, který bych si přál. Pamatujete si, jak si Ross začal s atraktivní paleontoložkou Cheryl a jak ho pozvala do svého špinavého, totálně zanedbaného bytu? Jasně, v seriálu byl ten nepořádek zobrazený v extrémní podobě, ale i já jsem potkal ženu, která až šokujícím způsobem nedbala na pořádek,“ popisuje.

Přesto s ní nakonec několik let chodil. Eva byla totiž inteligentní, zábavná, sečtělá, měli spolu výborný sex a bavili je stejné věci. Všechno bylo v pořádku. Až na ten nepořádek.

Fero říká, že není puntičkář, během střední i vysoké školy bydlel na internátech a kolejích se spolubydlícími, kteří nebyli právě pořádkumilovní, a ani nevyrůstal v rodině, kde by máma střežila jak ostříž každé nové zrnko prachu a utíkala ho bleskurychle setřít. I přesto se s Evou kvůli nepořádku hádali. Hlavně poté, kdy začali bydlet spolu.

„Eva byla takzvaně kupičkový typ. Přišla z práce a nechala za sebou kupku oblečení – na zemi, na křesle, u koše na špinavé prádlo, téměř nikdy v něm. Rozpršelo se a ona posbírala prádlo ze šňůry na balkoně. Nesložené ho nechala na kupce na nejbližším možném místě. Její pracovní věci, dokumenty z úřadů, knihy, noviny, to všechno vršila do kupiček. Někdy musela z té kupy něco vytáhnout, ta se pak celá sesypala a ona to nechala být,“ popisuje Fero.

Stalo se, že v tom chaosu se některé věci ztratily nebo zničily. Eva byla odbornou asistentkou na vysoké škole a nezřídka vracela studentům seminární práce celé zmačkané, protože je nedbale nastrkala do své věčně plné tašky nebo jí zapadly do křesla a při vytahování se poškodily.

Fero se to nejdřív snažil ignorovat. Své věci si udržoval uklizené, ale Eva se se svými kupičkami začala čím dál víc roztahovat. Nepořádek se z ložnice a pracovny přesunul