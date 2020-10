Europoslankyně Maxová končí v ANO. „Hnutí jen rozdává peníze a řeší marketing. O moje názory už nestojí,“ říká

V posledních měsících jste opakovala, že zvažujete setrvání v hnutí ANO. Už jste se rozhodla?

Ano. Moje budoucnost v hnutí ANO je nulová, takže jsem se rozhodla odejít.

Co všechno jste při svém rozhodování zvažovala?

Pro mě je to velmi těžké. Hnutí ANO byla moje srdcová záležitost, protože jsem jedna ze zakládajících členek. Mám průkazku s číslem devět, je to moje dítě. Do hnutí jsem vstupovala se spoustou energie, elánu a přesvědčením, že je možné věci měnit.

Věřila jsem, že je to protikorupční hnutí, že je středově rozkročeno, chce pomáhat malým a středním podnikům a chce dělat spravedlivou sociální politiku. Když porovnám, co bylo na začátku a co je ve druhém volebním období, je to úplně jiné hnutí. Odklonilo se od původní ideje a občas tam převládají marketingové zájmy a ne to, co by bylo pro Českou republiku lepší.

Jak si vysvětlujete, že převládají marketingové zájmy?

Když člověk jednou pozná, co je politika a co je moc ovlivňovat věci, někdo tomu podlehne a chce u toho zůstat za každou cenu. I když se pak třeba odkloní od idejí.

Hnutí se však od nich podle kritiků odklonilo už před více lety. Neměla jste tedy rozhodnutí odejít učinit dříve?

To si nemyslím. Je to jako v manželství. Když žijete v manželství, které začíná skřípat, snažíte se to změnit a začnete zevnitř. Když děláte věci, které nikdo nevyslyší, musíte udělat krok B, tedy opustit manželství a snažit se dělat věci, jak je chcete vy. Já je chci dělat pro lidi.

Mělo to svůj vývoj. Snažila jsem se