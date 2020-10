Pokud nezměníme kurz, živí budou závidět mrtvým

Teď tedy alespoň trochu tušíme, jaké to je: celosvětová krize, jak má být, která naruší úplně všechno. Dramaticky se mění běžný život – nákup potravin, uspořádání svatby, chození do práce, návštěvy rodičů. Svět nám připadá jiný a všechno, co jsme kdy považovali za bezpečné a předvídatelné, je vzhůru nohama. Budete mít práci? Zemřete? Pojedete ještě někdy metrem nebo poletíte letadlem? Tahle situace se nepodobá ničemu, co jsme kdy viděli.

Pozdvižení, které způsobil covid-19, je také do velké míry předzvěstí globálního oteplování. Vzhledem k tomu, že člověk podstatně změnil fyzické fungování planety Země, čeká nás století krizí, z nichž mnohé budou mnohem nebezpečnější než ta, kterou teď prožíváme.

Hlavní otázkou je, zda