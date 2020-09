Minář: Pořád jen demonstrovat je na palici. Kdybych politiku nezkusil, celý život bych si to vyčítal

Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy občanské iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Důvodem je to, že chce vstoupit do politiky. „Neobětoval jsem tři roky svého života tím, že jsem se snažil zvednout Čechy z gauče a zaplnit Letnou. Nevygeneroval jsem energii k tomu, aby to vyšumělo a přišlo vniveč,“ říká o svých plánech v rozhovoru pro Deník N.

Poslední dobou se v kuloárech spekuluje o přesunu Milionu chvilek do politiky. Co je na tom pravdy?

Současná politická situace je dlouhodobě zablokovaná a nevypadá, že by se měla změnit. Trend je za poslední tři roky stále stejný. Politické preference se nijak zvláštně nemění.

Už v červnu jsem řekl, že za těchto okolností začínám zvažovat vstup do politiky. Což do té doby bylo vyloučené. Nyní jsem dospěl k přesvědčení, že situace je blbá. Ať už jde o rozklad státní správy, oligarchizace státu, porušování pravidel, zneužívání moci. Také to, co vláda předvádí s naprosto nezvládnutou druhou vlnou koronaviru, která bude mít ohromné důsledky ekonomické a zdravotní. I nedostatečně adekvátní reakce opozice, která by dala naději, že se to skutečně může změnit.

Co z toho plyne?

Už jsem se takřka rozhodl, že je potřeba, aby se změnila dynamika. Aby se změnila zaseknutá politická dynamika. Je potřeba pokusit se vytvořit nové hnutí, které bude mít potenciál oslovit i tu část voličů, kterou nedokáže oslovit opozice, tedy současné voliče vládních stran, oslovit lidi, kteří jsou v deziluzi a nevolí, nebo ty, kteří volí vládní strany jako volbu z nouze.

Co to znamená prakticky? Promění se Milion chvilek a příští rok půjde do parlamentních voleb?

Prakticky to znamená to, že jsem v pátek dal funkci předsedy Milionu chvilek k dispozici. Spolek to včera přijal a zvolil nového předsedu, kterým je Benjamin Roll. Trvá slib, že Milion chvilek se nestane volebním hnutím a zůstane občanskou iniciativou.

Já nechci zatěžovat Milion chvilek úvahami o vstupu do politiky, proto jsem dal funkci k dispozici. I proto Benjamin poslední měsíc neformálně Chvilky vede a já jsem nikde veřejně nevystupoval.

Proč? Už jste byl rozhodnut?

Stýkám se s potenciálními kandidáty či experty, kteří by se mnou mohli spolupracovat.

S kým třeba?