Deník z cest: Kličkování Evropou s covidem-19 v zádech

Už poněkolikáté jsme museli naši cestu kvůli probíhající pandemii přeplánovat. Začali jsem se držet pravidla „Když nemůžeš k oceánu, louže bude stačit“. Ano, na křižování Evropy jsme si nevybrali nejvhodnější dobu, přesto se držíme a bez újmy na zdraví postupujeme dál. Když se ale ohlédnu zpět, říkám si, že je to celé naopak a my jsme si na cestování vybrali ten nejvhodnější čas.

Asi si říkáte, že jsme nezodpovědní, když na celou situaci díváme takhle. Možná někoho napadne, že jsme měli zůstat doma a nikam nejezdit nebo se raději vrátit, jakmile se situace v Evropě začala zhoršovat. Popravdě, návratu do Česka se děsíme zdaleka nejvíc, protože to tam nevypadá vůbec dobře. Dokonce je situace tak nedobrá, že si to připustil, navzdory předvolební kampani, i pan premiér.

Narůstajícím číslům lidí nakažených v Česku nemocí covid-19 jsme začali věnovat větší pozornost až ve chvíli, kdy denní přírůstek nemocných překročil tisícovku a v Česku začal vládnout chaos spíš než cokoliv jiného. Tenhle chaos výtečně popisují kolegyně Jana Ustohalová a Adéla Skoupá ve svém článku, takže se nám nedivte, že se nechceme vrátit zpátky do zamořené země (ještě hůř Prahy), kde nás možná čeká „anarchický lockdown“.

Zatím největšími úskalími, která jsme museli během cesty po Evropě překonat, bylo přeplánování cesty a několikrát