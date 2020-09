Kaczyński šokoval Polsko. Pro záchranu své nacionálně klerikální revoluce prý přijme i vládní odpovědnost

Polská veřejnost dostala možnost prakticky v přímém přenosu zjistit, jak napjaté vztahy panují uvnitř vládní koalice vedené stranou Právo a Spravedlnost. Její lídr se kvůli tomu poprvé rozhodl vstoupit do exekutivy, poprvé teď ponese svou kůži na trh. Jako vicepremiér.

Jelikož bude zodpovědný za resort spravedlnosti, vystavuje se přímému konfliktu s Evropsku unií, jemuž se zatím vyhýbal. Skutečný vládce státu bude formálně podřízen premiérovi, kterého se tímto svým krokem snaží ochránit.

Každý v Polsku ví, kdo je skutečným vládcem v zemi: Jarosław Kaczyński. Bez jeho rozhodnutí se tam nic nestane. On rozhoduje o jmenování a demisi ministrů či premiéra, předsedů soudů či šéfa veřejné televize a rozhlasu, on rozhodl, kdo bude kandidátem na prezidenta letos na jaře, eurokomisařem, on rozhoduje o postech ve velkých státních firmách.

A samozřejmě o zahraniční politice, o přetahované s orgány Evropské unie, která trvá už pět let. Má-li Maďarsko Orbána, Rusko Putina nebo Turecko Erdogana, Polsko má Kaczyńského. Vládne tvrdou rukou, autoritativně, k dispozici má celý státní aparát, který obsadil svými lidmi, většinu v parlamentu (byť slabou, o pět křesel více nežli opozice), veřejná média a církev v pozadí.

Kaczyński vládne tvrdou ruku, ale ze zákulisí

Až dosud ale nevládl z prezidentského či premiérského stolce, ale ze sídla své strany Právo a spravedlnost (PiS) nebo ze své varšavské vily. Kam například odnesla kdysi svou demisi premiérka Szydlová?