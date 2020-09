Matka Tereza, nebo konzervativní bojovnice? Proč Trumpův výběr soudkyně vyvolává spory

Bylo krátce po páté hodině odpoledne, když do Růžové zahrady Bílého domu v doprovodu své ženy Melanie vstoupil Donald Trump a potvrdil, co se tušilo přesně týden. Jeho kandidátkou na soudkyni Nejvyššího soudu bude soudkyně Amy Coney Barrettová, která do té Růžové zahrady přišla s ním.

„Soudkyně Barrettová vystudovala právo na Univerzitě Notre Dame (v americkém státě Indiana, pozn. red.) jako nejlepší studentka a pracovala jako mladá právnička po boku soudce Nejvyššího soudu Antonina Scalii,“ vychválil prezident životopis osmačtyřicetileté soudkyně. „Její kvalifikace je nezměrná a její dosavadní práce příkladná.“

Today, it was my great honor to nominate one of our nation’s most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution: Judge Amy Coney Barrett… pic.twitter.com/l2yezt2UOi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020