Notes: Proklínám, ta tvá opatření proklínám. A spoustu čtení ještě mám

Čistě statisticky je velká šance, že jste nejnovější hit Janka Ledeckého zaznamenali. Video, ve kterém zpěvák umně kombinuje hru na foukací harmoniku s covidovými grafy, má přes dva miliony zhlédnutí, což je na české poměry úctyhodný výkon. Dle čísel z YouTube ho to v Ledeckého diskografii řadí přímo za hity Proklínám a Pěkná, pěkná, pěkná. Jenže zatímco písni Proklínám nelze vytknout nic (kdo ji nikdy nezpíval v opojení těla i ducha, ať hodí kamenem), s videem ke koronaviru je to horší. Kolegové Honza Tvrdoň a Lenka Vrtišková Nejezchlebová se podívali na to, co na tvrzeních Ledeckého a dalších celebrit o koronaviru nesedí.

Na to, kde má problémy s komunikací ohledně koronaviru zase vláda, se podíval Honza Wirnitzer. Z jeho analýzy se dozvíte třeba to, co udělali na Novém Zélandu správně a co bychom měli dělat my.

Pokud vás na sociálních sítích víc než statusy umělců trápí otázka, zda velká letní oslava na Karlově mostě pomohla v Praze rozběhnout pandemii, mají pro vás kolegové Honza Tvrdoň a Prokop Vodrážka odpověď.

Co je pravdy na tom, že pražský Cross Club natáčí taneční scény do nejmenovaného studentského filmu každý večer poté, co se v klubech už tančit nesmí, zjišťovala Bára Janáková.

Bára spolu s Honzou Moláčkem zkoumali i další důležitou událost. V řece Bečvě se odehrála ekologická katastrofa a tisíce ryb tam zabil kyanid. Není jasné, kdo zvířata otrávil, na toku řeky má ale výpust chemička Deza ze skupiny Agrofert. Ta odmítá, že by kyanid vyráběla, jak ale píšou Bára a Honza, situace je o něco složitější.

Opravdu detailní vhled do toho, co se může stát 40 dní po amerických volbách, napsal Honza Kudláček. Situace totiž zdaleka není tak prostá, že Trump buď prohraje a skončí, nebo vyhraje a zůstane dál. Poměrně složitý americký systém voleb umožňuje vznik několika komplikovaných situací, ze kterých může Trump těžit.

Trumpem se zabývá i rozhovor Martina M. Šimečky s historičkou a novinářkou Anne Applebaumovou. Ta v něm třeba upozorňuje, že vítězství či prohra Donalda Trumpa mělo a může mít vliv i na politiku v Polsku nebo Maďarsku.

A že to byl bohatý pátek, nabízíme i rozhovor s běloruskou historičkou Alenou Markovou. „Patříme a vždycky jsme patřili do evropských dějin, i když se v Moskvě snažili prezentovat nás jako ‚bratry‘. Nejsme jejich bratři, nejsme si v řadě věcí vůbec podobní. A nikdy jsme nebyli. Ano, jsme Slované, ale to vy také. Prosím, respektujte to a nepleťte si nás,“ říká historička.

Petra Procházková kromě toho píše ještě i o tom, že Rusko navzdory vakcíně domácí výroby zasáhla druhá vlna koronaviru. Zatímco zázrak s očkováním se zatím nekoná, menší zázraky se dějí u jejího testování. „Především jsou si prý výsledky u testovaných osob příliš podobné. Hlavně podíl aktivizovaných lymfocytů v různé dny u různých dobrovolníků z různých skupin je nepravděpodobně shodný,“ dočtete se třeba v textu.

„Tušil jsem, že se to bez reakce neobejde, ale ta příkrost mě překvapila,“ popisuje v rozhovoru s Jakubem Zelenkou někdejší premiér a kandidát na prezidenta Jan Fischer, jaké diplomatické pobouření kdysi vyvolalo jeho setkání s dalajlamou. Dozvíte se z něj také, proč ho rozzlobila kampaň Karla Schwarzenberga a co si myslí o Miloši Zemanovi na Hradě.

Mimochodem, pokud si chcete o prodlouženém víkendu udělat radost, máme nový e-shop se spoustou dobrého čtení.

Pokud chcete udělat radost nám, hlasujte pro nás v anketě Křišťálová Lupa, která oceňuje nejlepší projekty českého internetu. Máme nominaci hned ve čtyřech kategoriích. Hlasovat může pro Zpravodajství a publicistiku, Podcast roku a Cenu popularity. V sekci Obsahová inspirace, o které rozhoduje odborná porota, byla nominována série Deníku N #PromluvilyJsme.

Hezký víkend všem.