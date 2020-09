Stát nezvládá testovat a trasovat, hrozí „anarchický lockdown“

V ideálním světě by se v Česku nyní testovalo na koronavirus nejméně třicet tisíc lidí denně a pozitivní a jejich kontakty by se včas dostali do karantény nebo do izolace. Jelikož ale tuzemský systém trasování v posledních dnech kolaboval a příliš nefungoval, lidé začínají vytvářet vlastní strategie, jak se vyrovnat se zrychlující se epidemií.