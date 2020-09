„Tok pod Dezou byl živější.“ Inspekce vyloučila, že by tuny ryb v Bečvě otrávila chemička. Agrofert: Kyanid nevyrábíme

Agrofert se proti zavinění největší ekologické katastrofy za mnoho posledních let ohradil i na Twitteru. „Deza kyanid nevyrábí,“ napsal mimo jiné koncern.

DEZA kyanid nevyrábí. Nejsme původcem otravy ryb. Potvrdila to i ČIŽP. Žádný únik neregistrujeme, naměřené hodnoty byly podlimitní. U naší výpustě byly živé ryby. Pokud bychom byli viníkem, postavíme se k věci čelem a nic neskrýváme. 👇https://t.co/mugymQdMGa — AGROFERT (@KoncernAgrofert) September 25, 2020

Tvrzení, že DEZA kyanid nevyrábí, je pravdivé, ale neznamená to, že by se v chemičce ve Valašském Meziříčí nevyskytoval.

„To je nesmysl, protože samotná Deza ohlašuje kyanidy i v únicích do vod. Jde o nakumulované množství za jeden rok, v posledním hlášení to bylo ve výši asi šedesáti kilogramů za rok. To je méně, než se odhaduje, že je množství, které způsobilo tu současnou otravu, nicméně je nesmysl, že by tam nedocházelo k nakládání s kyanidy,“ řekl Deníku N vedoucí programu toxické látky a odpady nevládní organizace Arnika Jindřich Petrlík.

Proti tomu se ale ostře vymezil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. „Z našeho pohledu je tvrzení na Twitteru pravdivé a není zavádějící. Deza kyanid skutečně nevyrábí. Stanovisko navíc odkazuje na obsáhlejší vysvětlení, kde je popravdě uvedeno, že