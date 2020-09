Impresionisté a Mucha umožňují ponořit se do obrazu i s botami

Digitalizace a velkoplošná projekce, to jsou trendy, které poslední léta hýbou světem výtvarného umění. Nenabízí setkání s originálem, nýbrž ohromují tím, že dokážou převést originály na obří plochy, rozhýbat tahy štětcem, postavám přidělat mimikry a celý zážitek obohatit ještě doprovodným audiem.

Namísto tísnění se v hloučku před vzácným obrazem za ochranným sklem je člověk doslova zahlcen mnohonásobně větší reprodukcí díla, jehož se sám stává prostorovou součástí. Květinami poseté louky se mu vlní pod nohama, z projekčních stěn vystupují postavy v životní velikosti, krajiny se rozlévají do široké dáli. Nad hlavou mu přitom mohou přelétat ptáci, k zemi se snášet lístečky, u bot šplouchat rozpohybované vlny. Jako by se do výtvarného díla ponořil – odtud název imerzivní z anglického slovesa immerse.

Impresionisté v Karlíně

Ve Foru Karlín vsadili na tvorbu impresionistů. Ve čtyřicetiminutové smyčce se tu na ploše o více než 2 000 m2 promítají obří zvětšeniny pláten malířů jako jsou Vincent van Gogh, Claude Monet, Auguste Renoir, Paul Signac, Edgar Degas, k nimž pořadatelé přiřadili i jejich českého současníka Bohumila Kubištu.

Programátoři v Karlíně pomocí digitálních technologií s lehkostí rozpohybovali přibývající impresionistické tahy štětcem i pointilistické barevné tečky a přiměli van Gogha, aby se