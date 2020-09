Vláda schválila kurzarbeit. Přetahovaná mezi ministryněmi skončila kompromisem

Kurzarbeit by měl platit od listopadu, musí ale ještě projít parlamentem a získat podpis prezidenta. Jak vyplývá z poslední verze zákona, pracovníci budou dostávat až 70 procent své výplaty, nicméně maximálně do výše průměrné mzdy. Společnosti přitom budou moci omezit práci pouze na jeden den v pracovním týdnu, zbytek částky by měl v mimořádných situacích doplácet stát.

Kromě ekonomických potíží globálního charakteru se má jednat také o