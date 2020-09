Pražský taneční klub zve komparzisty na každovečerní natáčení. „Vládní opatření neobcházíme,“ tvrdí

V pražském tanečním klubu Cross se bude od pondělí každý večer natáčet studentský film za účasti tančících komparzistů. Provozovatelé odmítají, že by tím obcházeli vládní nařízení, filmové školy se ale od akce distancují. Podle hygieny by se porušila pravidla, když by se během natáčení prodávaly nápoje.