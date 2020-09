Babišovy názorové piruety. Noty ohledně migrace mu píše Orbán, musí se zavděčit svým voličům a nechce si rozházet EU

Komentář Markéty Boubínové: V době vrcholící předvolební kampaně se objevilo (staro)nové téma: migrace. Premiér Babiš nové plány Evropské unie na „balíček“ migrační a azylové politiky sice přímo neodmítl, zároveň ho ale zkritizoval. V návrhu ovšem tentokrát nejsou žádné povinné kvóty, a to ani v případě krize, a premiér tím trochu přišel o vítr z plachet. Hned ve čtvrtek vyrazil na jednání do Bruselu, kde byla migrace jedním z hlavních témat, a po jednání svou kritiku zmírnil. Což ovšem neznamená, že nakonec z migrace přece jen jedno z velkých témat neudělá.

Čísla nakažených covidem-19 v České republice strmě stoupají, a premiér by proto určitě před volbami potřeboval nějakého obětního beránka, když už ne jako viníka covidové situace, tak jako jiný negativní terč, ke kterému by se dala alespoň částečně odvést pozornost. Téma migrace by bylo ideálním adeptem na tuto roli (ovšem i pro opozici, protože povinné kvóty více či méně odmítají všichni), Evropská komise si ale dala pozor a ve svém novém návrhu se kvótám vyhnula. Variantu přijetí určitého počtu běženců sice stále nabízí, pokud ale nějaký stát žádné přijmout chtít nebude, může si místo toho vybrat tzv. návratové sponzorství; tedy určitý počet migrantů, kterým byl zamítnut azyl, vrátit na své náklady do země jejich původu.

Evropská komise to nepochopila

Hned ráno po zveřejnění nového návrhu migrační a azylové politiky EU se premiér Andrej Babiš (ANO) vypravil do Bruselu, kde se už v deset hodin dopoledne setkal s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, maďarským premiérem Viktorem Orbánem a polským předsedou vlády Mateuszem Morawieckým. Cesta premiérů V4 (chyběl pouze slovenský premiér Igor Matovič) byla podle zdrojů Deníku N dohodnutá narychlo, během několika hodin po zveřejnění plánu.

Všichni premiéři sice původně měli být v Bruselu na summitu Evropské rady, ten byl ale kvůli karanténě šéfa ER Charlese Michela přesunut na příští týden. A tak do unijní metropole vyrazili za předsedkyní Komise jen tři visegrádští premiéři (Matoviče zastupoval Andrej Babiš).

Ještě před odletem Andrej Babiš na kbelském letišti