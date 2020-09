Zvládli covid doma, po čtvrt roce mají poruchy plic, ukazuje studie. „Nemoc nelze podceňovat,“ říká spoluautor

Jste součástí výzkumného týmu královéhradecké nemocnice, který provádí velmi zajímavou studii o dlouhotrvajících následcích po prodělání nemoci covid-19. Konkrétně jde o změny na plicích sledovaných dobrovolníků. Jde o pacienty z jarní vlny. Jak velká je to skupina a jaké je její složení?

Není to velký soubor. Jde o 79 pacientů, které jsme kontaktovali poté, co odezněla první vlna. Většina z nich prodělala ambulantní – mírnější – formu nemoci. Byli tedy doma, do nemocnice nešli, i když některým z nich bylo poměrně špatně. Tito ambulantní pacienti se pouze telefonicky spojili se svým praktickým lékařem, který jim doporučil domácí léčení.

A tak zůstali doma, přestože jim bylo hodně zle, jak jste říkal?

Ano. Mnozí z nich nám v dotazování popisovali, že měli poměrně velké obtíže, ale někdy to ani neřekli svým praktikům. Báli se jít do nemocnice, nebo nechtěli otravovat, případně nevěřili, že by nějaká „virózka“ mohla jejich zdraví narušit. Prostě to doma nějak zvládli.

O to víc jsou ale překvapivé výsledky, kdy téměř