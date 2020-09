Koronakrize jako by opět potvrzovala, že si Češi neumějí rozumně vládnout

Komentář Jiřího Pehe: Od znovuzrození demokracie v roce 1989 to vypadá, jako bychom dávali za pravdu tvrzením, která zaznívala na adresu českých politiků už v době pozdního Rakouska-Uherska. Slabá schopnost si rozumně vládnout při zachování politické plurality a demokratických mechanismů je bohužel už třicet let jednou z výrazných charakteristik českého státu. A koronakrize to opět potvrzuje.