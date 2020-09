Jaké hygge si uděláš, takové ho máš

Dánský deník Albíny Mrázové: Hygge je fenomén, o kterém se lidé baví už od doby, co se s knížkami o něm roztrhl pytel. Jak takové pravé dánské hygge funguje, se často ale dost podstatně rozchází s tím, co si pod ním představují cizinci.

Každé září přibývá v Dánsku studentů z mnoha částí světa a s nimi i zvídavé otázky, jak se tu vlastně žije. Nejčastěji zaznívají v místních jazykových školách, které nově příchozí neučí jen dánštinu, ale i to, jak zapadnout do dánské společnosti.

A budete-li pátrat, co se snaží do hlav nových studentů vpravit nejvíce, pak je to právě hygge. Nejznámější dánský výraz, který se dostal do světového povědomí v roce 2016, kdy vyšla Malá kniha hygge od Meika Wikinga. Wikingovy postřehy o hygge se nyní vyučují i v jazykových školách.

„Říkali nám, že hygge je takový pohodlný stav,“ usmívala se má nová řecká spolužačka Marianthi, která právě přijela do Dánska. Postěžovala si, že dánština je podle ní hrozně těžký jazyk, a poté naznačila, že po škole nemůže na kafe, protože se chystá nakupovat na hygge.

Byl to zvláštní a velmi nedánský pojem. Na hygge