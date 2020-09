Notes: Konec pyjarchátu, milost za pizza bulky nebude a Kreml zve Navalného zpět do vlasti

Pětadvacetiletý Lukáš Kalina, který byl odsouzen v červenci za krádež pěti pizza bulek, se prezidentské milosti nedočká. Ministerstvo žádost zamítlo s tím, že jeho příběh je „zjednodušený a neúplný“. Rok a půl kriminálu si tak za jednu z nejznámějších krádeží v Česku mladý muž, který schizofrenii „léčil“ alkoholem, nejspíš odkroutí celé.

Evropská komise navrhla novou migrační a azylovou politiku. „Povinná“ solidarita nabízí členským státům volbu. Pokud země azylanty nechtějí přijmout, mohou jim zorganizovat cestu zpět do jejich vlasti. A ministr Hamáček už avizoval, že Česko bude mezi „organizátory“ a je připraveno s deportacemi neúspěšných žadatelů o azyl pomoci.

Hnutí ANO premiéra Babiše podle průzkumů přichází o podporu. Ukázaly to už dva výzkumy, což může být jen těžko náhoda. A podle všeho Babišovi kazí preference druhá vlna koronaviru, na kterou jsme se v létě tak dobře připravili. Více o průzkumech a oslabení hegemona politické scény v článku Honzů Wirnitzera a Tvrdoně.

V Brně mají kdeco, i Palermo. Léta se tak v kuloárech přezdívalo městské části Brno-střed. V každém volebním období sem kriminalisté přišli zabavit dokumenty či zadržet někoho z politiků nebo úředníků. Nyní soud rozplétá rozsáhlou korupční kauzu Stoka, korupční skandály se ale radnici nevyhýbaly ani dříve, píše brněnská zpravodajka Jana Ustohalová.

Koronavirová krize má podle plánů ministerstva financí českou ekonomiku letos stát půl bilionu korun. Jenže kam tyto peníze půjdou? A proč jsou ministerstva kritizována za „investování“ do boje s kůrovcem, do rozvoje venkova nebo do oprav zámků, píše Michal Tomeš.

„Končí pyjarchát, začíná ňadriarchát.“ Alespoň tedy v literatuře. Až 80 procent nových rukopisů je od autorek. Česká beletrie, kde dříve dominovali spíše muži, je dnes prosycená estrogenem. Důvodů, proč jsou české spisovatelky a ženy obecně „in“, je jistě víc, ale ten základní, nejobecnější je asi svoboda, píše Radim Kopáč.

Švédsko se v březnu rozhodlo přijmout kvůli koronaviru jen mírná opatření oproti ostatním státům. Když měla severská země nejvíce případů na počet obyvatel, mnozí to brali jako důkaz, že švédská strategie selhala. Jenže teď se situace otočila a počet případů v zemi Vikingů klesá. Ovšem tvrzení, že země měla jen mírná opatření, je pouhé zdání. Švédské úřady lidem totiž omezení nenařizovaly, ale doporučovaly. A ti poslechli. Zkuste u nás doporučit dřív zavřít kluby, nedej Bože/Ásové nasadit si roušky…

Počet pacientů hospitalizovaných s koronavirem se za jediný týden téměř zdvojnásobil. Čínský virus ze všech nejznámější se nevyhýbá ani sestrám a lékařům. Pro některá oddělení už jsou zdravotníci, kteří jsou kvůli covidu doma, problém. „Nemocnice jedou nadoraz,“ říká předsedkyně zdravotnických odborů v článku Ivy Bezděkové.

A do sluchátek si můžete pustit včerejší předvolební debatu Deníku N. Politici odpovídali na otázky našich novinářů Jana Moláčka a Renaty Kalenské.

Co se dočtete v zítřejším tištěném Deníku N?

Budoucnost lepšího trasování? Více testů a izolace superpřenašečů

Nakažených zdravotníků jsou už stovky

Nové výdaje ze státního rozpočtu jdou hlavně na dotace

Druhá vlna koronaviru připravila ANO o voliče

Proč Švédové válčí s covidem jinak. Dobrovolně a s důvěrou

Vláda v létě promarnila čas, shodli se v debatě Deníku N lídři opozice

Komentář: Proč lidé věří dezinformacím?

Návod, jak v krajích porazit velké strany

Kundera cítil, že se nebudu snažit být chytřejší než on, říká překladatelka

Souboj globálních ševců nejenom o světové rekordy

Krátce ze světa i domova

Opoziční předák Alexej Navalnyj byl po 32 dnech propuštěn z berlínské nemocnice. Podle lékařů je možná jeho kompletní rekonvalescence. Kreml proto nelenil a ihned zveřejnil srdečnou pozvánku, s tím, že se Navalnyj klidně může do federace ze všech největší vrátit.

Další zemí, kam se Češi jen tak nepodívají, je Německo. Náš západní soused totiž Česko označil jako epidemicky rizikovou oblast. Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že bezpečné nadále zůstávají Ústecký a Moravskoslezský kraj. Obavy podle něj nemusejí mít pendleři. A další zemí, kam se Češi podívají už jenom s negativním testem na covid, je Řecko.

Španělsko dočasně zakázalo menší lodě na severozápadním pobřeží. Důvodem jsou nedávné útoky kosatek, při kterých bylo poničeno několik plavidel.

Česko má další trasovače! Na Úřadu vlády byli proškoleni noví, kteří posílí stávajících 670 lidí. Ti obvolávají všechny pozitivně testované na covid-19. Další důkaz, že jsme se na druhou, podzimní vlnu připravili zavčas.

Česká republika nesplní závazek NATO dávat do roku 2024 na svou obranu dvě procenta HDP. Tak třeba se poštěstí v roce 2025.

A ještě horší zprávy nakonec. Rybáři odvezli do kafilerií ze znečištěné Bečvy 20 tun otrávených ryb. Kontaminace zasáhla úsek v délce zhruba 38 km a její příčina stále není známa.