Sněmovní výbor se postavil za velké exekutory. Odmítl omezit jejich byznys a chce jim přihrát desítky milionů od státu

Dlouho odkládané a napjatě očekávané hlasování Ústavně právního výboru o změnách exekučního řádu skončilo porážkou navrhovatelů systémových změn. Výbor zamítl všechny varianty teritoriality a také princip jeden dlužník – jeden exekutor. Pokud by stejně hlasovala Sněmovna, znamenalo by to, že se na současném systému nic nezmění.