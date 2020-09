Souboj globálních ševců se odráží i ve světových rekordech. Bez obřích značek by atletika padla, myslí si promotér Juck

Kipchogeho maratonský čas 1:59:40 se sice do oficiálních historických tabulek nezapsal, protože nešlo o regulérní závod, přesto dnes pětatřicetiletý běžec plnil přední stránky médií.

A ve firmě Nike si libovali, protože Kipchoge pokořil dvouhodinovou hranici nejen s pomocí 41 elitních vodičů, ale také díky prototypu běžeckých bot s názvem Alphafly. Jinými slovy, ideální reklama pro boty, které se prodávají mezi sedmi a osmi tisíci korun (o něco dostupnější je pak velmi podobný model Vaporfly).

#NoHumanIsLimited: Kenya's Eliud Kipchoge made history by becoming the first person to complete a marathon – 26 miles – in less than 2 hours #Eliud159 pic.twitter.com/qPur3ClPeg

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2019