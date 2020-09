Studio N: Poslechněte si, jak lídři sněmovních stran čelili otázkám Deníku N

Plánované krajské a senátní volby jsou podle prakticky všech lídrů opozičních stran, kteří se účastnili debaty Deníku N, příležitostí pro změnu. Právě nový impulz či výměna u kormidla byly společným jmenovatelem toho, co by nadcházející volby podle diskutujících mohly přinést. To vše v době, kdy dominantní hnutí ANO podle dvou průzkumů ztrácí část podpory. Poslechněte si celou debatu v podcastu Studio N. Moderují ji Renata Kalenská a Jan Moláček.