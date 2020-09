Zemana jsem mohl porazit jen já, Schwarzenberg si privatizoval Havla a odvděčil se mi antikampaní, vzpomíná Fischer

Před jedenácti lety se jako poslední premiér České republiky sešel s dalajlamou a vysloužil si ostrou kritiku z Pekingu. Později nicméně usedl ve vládě Jiřího Rusnoka, která se pochlubila restartem česko-čínských vztahů. Statistik a neúspěšný prezidentský kandidát Jan Fischer v rozhovoru pro Deník N vzpomíná na období své úřednické vlády a na to, jak přistupoval k totalitní Číně, stejně jako na neúspěšný boj o Hrad. „Všechny analýzy doteď říkají, že jsem byl jediný, kdo měl mimo Zemana šanci uspět,“ tvrdí s tím, že by se v roli hlavy státu choval jinak než současný prezident. Rozhovor je součástí seriálu Česko-čínské objímání.

V roce 2009 jste se jako premiér setkal s dalajlamou. Dokázal jste si tehdy představit, že budete na dlouhou dobu poslední předseda vlády České republiky, který tak učiní?

To je trochu překvapující, na druhé straně jsem nebyl první. Setkal se s ním také Mirek Topolánek. Bylo to setkání soukromé povahy a vládu jsem informoval o tom, že proběhne. Uskutečnila se sice v Kramářově vile – sídle premiéra –, ale bylo to soukromé. Tak jsme to tlumočili i čínské ambasádě.

Jak čínská ambasáda reagovala?

Od té chvíle, kdy se to dozvěděla, začala vznášet námitky. Velvyslankyně Chuo Jü-čen byla velmi energická a první ohrazení přišlo poměrně brzy. Přitom ten rozhovor byl úplně apolitický a na duchovní téma – o koexistenci různých náboženství. Vlastně to byl podobný rozhovor, jako když jsem se setkal s papežem.

Proč jste se s dalajlamou vůbec setkal? Ano, bylo to soukromé setkání, ale z hlediska zahraniční politiky je to velký krok…

Jasně. Nebyl jsem tak naivní, abych si myslel, že to nemůže mít nějaké politické česko-čínské konotace. Neviděl jsem ale žádný důvod, abych tak neučinil. To, co dalajlama prezentoval, mě zajímalo a chtěl jsem to slyšet na vlastní uši. Bylo to nejen lákavé, ale velmi zdravé. Premiér se nemá nikdy vyhýbat jakékoliv debatě s reprezentanty různých segmentů společnosti či ekonomiky, ať už je to věda, výzkum, či náboženství. Musí ty informace nasávat. Pokud to nedělá, funkci nedělá dobře.

Bylo to sice soukromé, ale čekal jste, že kolem toho budou tak velké manévry čínské strany? Jednak vydali ostré prohlášení, a pak podle mých informací poslali nějakou zprávu i do Pekingu. Její obsah ale není znám…

Určitě. Co já vím ze svých zdrojů, které jsem měl jako premiér k dispozici, ten report do Pekingu odešel a byl také tak ostrý jako to veřejné prohlášení. Bylo to lehce přestřelené. Tušil jsem, že se to bez reakce neobejde, ale ta příkrost mě překvapila. Možná byla i větší než u Mirka Topolánka.

Víte, co tam bylo?

Vím. Jelikož to mám z útrob služeb, tak o tom ani teď nechci a nemohu mluvit.

Nemůžete alespoň naznačit, v jaké rovině se to neslo?

Neslo se to