Brněnské Palermo. Stoka je jen poslední v řadě korupčních kauz vlivné radnice

Brněnský soud v těchto dnech rozplétá korupční kauzu Stoka. Není to ale jediná úplatkářská aféra, která se týká radnice Brno-střed. Za posledních patnáct let stálo kvůli podvodům nebo korupci před soudem několik politiků z největší brněnské městské části.

Třetím dnem dnes končí úvod hlavního líčení před Krajským soudem v Brně v kauze Stoka. Státní zástupce v ní obžaloval jedenáct lidí a dvě firmy z braní úplatků za veřejné zakázky. Hlavou skupiny je podle něj bývalý místostarosta za hnutí ANO Jiří Švachula.

U soudu včera vypovídali další svědci, kteří usilují o status spolupracujícího obviněného, jenž by jim mohl zaručit nižší trest. Například podnikatel Lubomír Smolka, jehož firma Kros-stav několik stavebních zakázek také získala, popsal, že přebíral úplatky od oslovených a pak i vítězných firem a předával je dál prostředníkům, kteří je měli dávat Švachulovi. Ze svých peněz pak dával úplatky, když se vítězem stal Kros-stav.

„Šlo vždy o deset procent v českých korunách. Cena zakázky o to nebyla navýšena, vždy jsme dodrželi projektantský rozpočet,“ citovala Smolkova slova před soudem MF Dnes.

„Bylo pro mě překvapující, jak velké množství lidí bylo ochotno do toho systému vstoupit a zaplatit úplatky. Byly to desítky subjektů u stovek malých zakázek, jako jsou třeba opravy koupelen. Z každé zakázky byli ochotni dávat třeba tisícovku jako provizi za to, že ji získali. Byli to běžní lidé, vesměs bezúhonní živnostníci, stavaři. Je smutné zjištění, když vidíte, že