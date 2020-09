Krajské volby jsou šancí na změnu, shodli se lídři opozice v debatě Deníku N. Za rok musí ale „sáhnout i do jiných rybníčků“

Plánované krajské a senátní volby jsou podle prakticky všech lídrů opozičních stran, kteří se účastnili debaty Deníku N, příležitostí pro změnu. Právě nový impuls či výměna u kormidla byl společný jmenovatel toho, co by nadcházející volby podle diskutujících mohly přinést. To vše v době, kdy dominantní hnutí ANO podle dvou průzkumů ztrácí část podpory.