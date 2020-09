Debata N: My jsme v létě nezaspali, to vláda promarnila čas. Omluvte se, vyzvala Babiše opozice

Vládu dohání laxnost z předchozích měsíců, premiér Andrej Babiš by se měl omluvit lidem, že situaci nezvládá, a školy by se měly zavírat jen v nevyhnutelném případě. Lídři opozičních stran to uvedli během předvolební Debaty N, která dnes večer proběhla v pražském divadle BRAVO!