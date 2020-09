Vědci na jižní Moravě trápí rostliny suchem i UV zářením. Připravují tak zemědělce na změnu klimatu

Teplota se zvýší a stejně tak koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Dál je konkrétní modelování klimatické změny do značené míry věštěním z křišťálové koule. Zemědělci by ale už teď rádi věděli, na co se mají připravit. Odpovědi pro ně hledá výzkumný tým z Ústavu globální změny Akademie věd, který v Bystřici nad Pernštejnem vystavuje zemědělské plodiny stresovým faktorům.