Applebaumová: Trump ví, že pokud prohraje, stráví zbytek života u soudů

Trumpovo vítězství mělo před čtyřmi lety zcela jistě vliv na rodící se diktatury či autoritářské režimy po celém světě, říká americká historička a novinářka Anne Applebaumová, která dnes žije se svým manželem a politikem Radkem Sikorskim v Polsku. Je autorkou několika knih o totalitním režimu v Sovětském svazu, které měly světový ohlas, a za knihu Gulag získala Pulitzerovu cenu. Od devadesátých let psala pro světové časopisy a noviny, od týdeníku The Economist až po Washington Post, v současnosti publikuje v americkém měsíčníku The Atlantic. Její nová kniha Soumrak demokracie vychází právě teď ve vydavatelství slovenského Denníku N.