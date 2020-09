Soud rozkrývá kauzu Stoka. Z každé přidělené zakázky musely firmy odevzdat patnáct procent na úplatcích

Švachula strávil jako hlavní obviněný ve vazbě poslední rok a půl a k soudu ho přivedla v poutech eskorta vězeňské služby. Dosud odmítal vypovídat a před soudem pouze přečetl prohlášení, v němž vybírání úplatků popřel.

Připustil, že některé obviněné osobně zná, ale dodal, že s nimi na žádné trestné činnosti nespolupracoval. Podle něj padá vina na lobbistu a podnikatele Samana El Talabáního, který údajně jeho jménem vybíral provize za zakázky a chtěl získat vliv v městských firmách a v politice.

„Od konce roku 2015 jsem začal zjišťovat, že vystupuje mým jménem a žádá o zaplacení nějakých provizí za zakázky. Dával jsem všem najevo, že s tím nemám nic společného a že na takové nabídky nemají reagovat. Když to zjistil, začal mě vydírat a vyvíjel na mě nátlak. Měl jsem z něj obavy. Zmiňoval, že by se mohlo něco stát i mému synovi,“ prohlásil Švachula.

Připustil pouze, že mu Talabani předal v roce 2015 v různých částkách celkem jeden milion korun jako odměnu za spolupráci. Peníze podnikateli později vrátil. „Začaly se objevovat informace o trestné činnosti, do které byl zapojený, že jde o nebezpečného člověka s podezřelými kontakty,“ dodal Švachula.

Talabani se jako jediný z obžalovaných k soudu nedostavil. Podle jeho obhájce je nyní na Slovensku a kvůli epidemii koronaviru by pro něj bylo složité ke krajskému soudu v Brně přijet.

Podnikatel a lobbista je přitom klíčovým svědkem obžaloby se statusem spolupracujícího obviněného, který ve svých výpovědích pomohl rozkrýt fungování celé skupiny, která údajně od jara 2015 do března 2019, kdy policie podezřelé pozatýkala, způsobila škodu nejméně 49 milionů korun a na úplatcích si mezi sebou rozdělila nejméně dvacet dva milionů.

Radnice městské části Brno-střed uplatňuje u soudu škodu čtyřicet devět milionů korun. „Byla způsobena úplatky, o které byly navyšovány ceny, jež následně platila městská část za realizace investičních akcí. K tomu jsme připočítali DPH, protože jsme byli rovněž poškozeni na odvodech. Jsme přesvědčení, že cena zakázek byla navyšována. Pokud by firmy neposkytovaly tyto úplatky, mohly dát městské části nižší cenu zakázek,“ popsal tajemník radnice Petr Štika.

Úplatky za zakázky ale měly údajně proudit i ve třech městských firmách – SAKO Brno, Teplárny Brno a Technické sítě města Brna. Ty zastupuje advokát Zdeněk Odehnal. „Pracuje-li obžaloba s výpočtem, že ze zakázek bylo nejméně deset procent úplatků, tak v této výši jsme uplatňovali náhradu škody,“ řekl Odehnal.

Státní zástupce Radek Mezlík v obžalobě vypočítal dvacet sedm veřejných zakázek, především z oblasti stavebních prací, které firmy získaly od radnice a městských firem za úplatek deset až patnáct procent. Podle něj jsou hlavním důkazem výpovědi čtyř spolupracujících obviněných.

„Další pátý trestnou činnost doznává. Podařilo se zajistit i velké množství důkazů v podobě nahrávek rozhovorů obviněných, na kterých popisovali systém, jak skupina fungovala. Kromě toho jsou k dispozici údaje z mobilních telefonů a listin v držení obviněných,“ vysvětlil státní zástupce Mezlík.

„Nahraná je jedna konkrétní předávka úplatku sedmdesáti tisíc korun, kde je nahrané na kameře předávání obálky. Je doložená také výpověďmi obžalovaných a zajištěnými peněžními prostředky u nich. Například při domovních prohlídkách se našly částky několika set tisíc korun ve stole jednoho z obviněných. Ty měl být přímo za účelem předání úplatku,“ doplnil Mezlík.

Podle výpovědí před soudem asi rok a půl úplatky inkasoval a Švachulovi předával právě Talabani a jeho známý a bývalý společník Pavel Ovčarčin, který také usiluje o status spolupracujícího obviněného. Později pak provize vybíral vedoucí investičního odboru radnice Brno-střed Petr Liškutin a šéf techniků Správy nemovitostí radnice Petr Kosmák. Ten podrobně v přípravném řízení popsal celý korupční systém.

Spočíval v tom, že na radnici existoval seznam firem, které byly ochotné platit provize za získané zakázky. Navzájem se pak kryly ve veřejných soutěžích a střídaly se při realizaci především stavebních pracích v domech, které spravuje městská část Brno-střed.

Přes několik prostředníků, kteří úplatky ve výši deset až patnáct procent z ceny zakázky vybírali, pak peníze končily u Švachuly. Část provize si přitom prostředníci nechávali.

Podle obžaloby získal Švachula na úplatcích nejméně 8,2 milionu korun, Talabani 4,5 milionu, Ovčarčin stejnou částku. Bývalý šéf investičního odboru radnice Liškutin 1,8 milionu a podnikatel Jiří Hos 958 tisíc. Firma Krostav pak 3,6 milionu.

Provize přitom končily také v kapsách zprostředkovatelů, kteří v systému plnili roli „pošťáků“. Předávali firmám informace o zakázkách a vybírali od nich peníze na úplatky.

Petr Kosmák v přípravném řízení vypověděl, že jako šéf techniků Správy nemovitostí městské části Brno-střed inkasoval úplatky od jednotlivých dodavatelů. Ponechal si dvě procenta z fakturované částky, zbývající peníze předal Ovčarčinovi, který si také nechal část a zbytek předal Talabanimu. Ten zbylou hotovost odnesl Švachulovi, Z patnáctiprocentního úplatku tak u bývalého místostarosty skončilo nejméně šest procent.

„Působili jako vysoce organizovaná skupina, kdy si jednotliví členové mezi sebou rozdělovali úkoly. Vedoucí výběrových komisí po otevření obálek s nabídkami manipulovali ve prospěch předem dohodnutých společností a společně určovali, komu budou zakázky zadány,“ popsal státní zástupce Mezlík.

Mezi takto zmanipulovanými zakázkami měla být například rekonstrukce tržnice na Zelném trhu, která se kvůli vícepracím prodražila o dvacet milionů korun či oprava funkcionalistické zastávky architekt Oskara Pořísky na Obilním trhu. Vybraná firma zakázku nedokončila, protože rekonstrukce zastávky neodpovídala požadavkům památkářů a hrozilo, že památkové chráněný objekt zcela zbourá.

Pavel Ovčarčin, známý Talabaniho, který také usiluje o pozici spolupracujícího obviněného, před soudem vypověděl, že se za rok a půl podílel na výběru úplatků z osmi veřejných zakázek. A také potvrdil, že se provize pohybovaly ve výši deset až patnáct procent.

„Byla to například zakázka na opravy na Údolní 51, kterou dělala firma Imos. Talabani je manipulátor, měl jsem z něj opravdu velký strach. K trestné činnosti se doznávám, ale chtěl bych trest za to, co jsem skutečně udělal. Ne za to, co jsem neudělal a neměl jsem s tím nic společného. Kdyby to nebyl stát, ale soukromá firma, kde jsou provize za zprostředkování běžné, tak tady dnes nestojíme,“ hájil se před soudem Ovčarčin.

Podle státního zástupce Mezlíka bylo ochotných platit provize za získání zakázek množství živnostníků a podnikatelů. „Byly to desítky subjektů v případech stovek malých zakázek, typu opravy koupelen. Z každé zakázky byli ochotní dávat třeba tisícovku jako provizi za to, že ji získali. Byli to běžní lidé, vesměs bezúhonní, živnostníci, stavaři. V určitou dobu muselo dávat úplatky přes osmdesát procent subjektů, které něco dělaly pro Správu nemovitostí městské části Brno-střed,“ řekl Mezlík Deníku N.

V druhé větvi kauzy je v samostatném soudním jednání obviněno dvacet šest živnostníků a jedna právnická osoba.

Kauza Stoka přitom ukázala na personální propojení i s dalšími závažnými kauzami. Talabani a Ovčarčin jsou stíhaní v případ půlmiliardových daňových úniků. Švachula a Talabani figurují v kauze nelegálních úniků z policejních spisů, kde odposlechy upozornily právě na síť prostředníků vybírajících provize za přidělené zakázky.

Právě odhalení úplatkářské sítě, kde figurovali hlavně politici z hnutí ANO také stálo za rozpadem brněnské buňky. Hlavní líčení v kauze Stoka je naplánované do konce roku, poslední jednání na 10. prosince. Kdy padne rozsudek zatím není jasné.