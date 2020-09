Schodek rozpočtu na příští rok je nereálný pro všechny. Ve výpočtech chybí snižování daní i druhá vlna koronaviru

S návrhem schodku ministryně financí přijít musela – rozpočet se totiž vládě musí předložit do konce září, poslanci pak dostanou dokument ke schválení na konci října. Samo ministerstvo přitom přiznává, že kolem finálního čísla je stále mnoho neznámých. Tou největší je především schválení superhrubé mzdy a ustanovení nové daně z příjmů.

Takové opatření sice uleví peněženkám zaměstnanců, značně nicméně přitíží státnímu rozpočtu, který si už z letošního roku má přinést rekordní schodek. Zrušení superhrubé mzdy totiž státní pokladnu může přijít až na devadesát miliard korun, což by deficit okamžitě katapultovalo nad hranici dvou set miliard. Na takové výši bude schodek začínat například podle ekonoma banky ING Jakuba Seidlera.

„Je jasné, že je to prvotní číslo, které je de-facto nerealistické,“ vysvětluje Seidler. Kromě samotného zrušení superhrubé mzdy je podle něj ale také zásadní, jakou daňovou sazbu nakonec vláda zvolí. V současnosti se jedná především o nižší, patnáctiprocentní daňové sazbě.

Jak ale dodává ekonom a šéf think tanku Idea Daniel Münich, právě politická nejistota je jedním ze základních důvodů, proč je velmi obtížné výši schodku v současné době odhadovat. Sám přitom neočekává, že se zrušení superhrubé mzdy podaří prosadit tak, aby nová pravidla zdanění platila od začátku ledna příštího roku.

Jak také říká hlavní ekonom Unicredit Bank Pavel Sobíšek, politická rozhodnutí v době, kdy ministerstvo financí připravuje návrh rozpočtu, celý proces značně komplikují. „Chápu, že je situace složitá z hlediska koronaviru, ale mám pocit, že leckteré zásadní návrhy by měly být projednány mnohem dřív na úrovni koalic,“ uvedl Sobíšek, který je zároveň předsedou Výboru pro rozpočtové prognózy.

V tomto orgánu zasedají ekonomové, kteří hodnotí predikce hospodářského vývoje, s nimiž pracuje při sestavování rozpočtu ministerstvo financí. Ty nejnovější výbor na svém pondělním zasedání jako realistické označil, hlasování ale bylo jen velmi těsné.

Predikci daňových příjmů za realistickou označili čtyři členové výboru, stejný počet ji definoval jako optimistickou, rozhodl ovšem hlas předsedy Sobíška. Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská nehlasovala vůbec. „Daňovou prognózu ministerstva financí jsem odmítla hodnotit z důvodu značných politických a ekonomických rizik. Absolutně nereflektuje současný ekonomicko-politický vývoj. Je zcela mimo realitu,“ napsala po zasedání na sociální sítě.

Výpadek příjmů ze zrušení superhrubé mzdy kritizoval o víkendu také prezident Miloš Zeman. O víkendu řekl, že je pro její dočasné zrušení do konce volebního období současné vlády.

Těžké odhady

Podle Münicha tak vláda přidává další neznámou k té, kterou představují potenciální následky druhé vlny koronaviru. V Česku je nyní téměř 25 tisíc lidí s potvrzenou nákazou covid-19, významně roste také počet nemocných zdravotníků. Přesto vláda zatím prohlašuje, že k plošným opatřením jako na začátku roku přistupovat nechce. Kromě výdajů na podpůrná opatření totiž příjmy státní pokladny utrpěly kvůli nižšímu výběru daní a poklesu produkce, který ekonomice hrozí i nyní.

Také proto například Česká národní banka rozvolnila své prognózy růstu HDP. Letos očekává pokles ekonomiky o 8,2 procenta a v příštím roce růst ve výši 3,5 procenta. Jedná se přitom o střízlivější odhad, než který představilo ministerstvo financí. To očekává, že reálný hrubý domácí produkt v letošním roce klesne o 6,6 procenta. V příštím roce pak resort Aleny Schillerové očekává meziroční růst ve výši 3,9 procenta.

Tato očekávání ministerstvo podmiňuje tím, že k zavádění dalších protiepidemických opatření nedojde. Na to upozorňuje také čerstvá prognóza Raiffeisenbank. Ta sice ve výši růstu ekonomiky dává za pravdu ministerstvu financí, doplňuje ale pesimistický scénář pro případ těžkého průběhu druhé vlny epidemie. V takovém případě by se česká ekonomika podle tohoto odhadu letos propadla o 7,6 procenta, v příštím roce by pak meziročně rostla pouze o procento. „Ekonomické ztráty by byly doháněny několik let a čelili bychom dlouhodobým, až trvalým dopadům pandemie na ekonomiku a společnost,“ uvádí prognóza banky.

Právě kvůli politickým i epidemiologickým vlivům je tak podle Münicha téměř nemožné přicházet s konkrétními návrhy rozpočtu tak, aby aspoň částečně reflektovaly realitu. „Veškeré prognózy, se kterými pracujeme, jsou sice několik týdnů staré, ale z pohledu současné situace vlastně zastaralé,“ dodává ekonom.

„Z výsledků jednání Výboru pro rozpočtové prognózy je zřejmé, jak velká nejistota ohledně budoucího makroekonomického a fiskálního vývoje nyní panuje. V ekonomice i politice dochází k rychlým posunům a rizika jsou značná,“ říká předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské se nicméně současná strategie může ministerstvu financí a tedy i celé vládě vyplatit. „Výsledkem celého procesu bude, že vláda zkrátí vyjednávací proces,“ říká Horská. K současnému návrhu rozpočtu se totiž bude muset vyjádřit právě Výbor pro rozpočtové prognózy i Národní rozpočtová rada. „K podrobnějším debatám se následně nemusíme dostat,“ uvádí Horská. S tím souhlasí i další ekonomové, podle nichž si vláda otevírá manipulační prostor.

Ministryně financí Alena Schillerová už veřejně připustila, že schodek pro příští rok neodpovídá realitě. „To je prostě pracovní číslo z nepřesných čísel, které se zpracovávalo před predikcí,“ řekla v neděli bez toho, aby uvedla výši reálného schodku.

Pro příští rok se už každopádně domluvila na rozpočtu pro ministerstvo školství. Učitelům by v příštím roce měly vzrůst platy o devět procent, na což půjde celkem jedenáct miliard korun. Celkově by se rozpočet ministerstva ve srovnání s letošním rokem měl zvýšit o 24 miliard.