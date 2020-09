Notes: Snad nás s Prymulou nečekají dva roky zavřených hranic v létě i v zimě

Výhoda druhé vlny koronaviru, kterou nám shodou okolností (?) nedávno oznámil Roman Prymula, je, že na rozdíl od té první už zhruba máme představu, co nás asi tak čeká. Každý si poučení bereme po svém, někdo si zvelebuje chalupu, aby se na ni pomalu přesídlil, jiný vydá desku, kterou během toho složil (jako například Deep Purple, jak upozorňuje Tomáš Polívka), další si zase kupuje kolo, aby zapracoval na své kondici (případně ho odložil do sklepa, jak píše Barbora Vasejtlová v článku Co Čech, to cyklista. Koronavirus zvýšil zájem o kola, až došla).

Většina z nás má ale jedno společné: uvědomuje si, co už nechce zažít. A to si asi taky uvědomil minulý týden i Adam Vojtěch, když v pátek svému šéfovi Andreji Babišovi oznámil, že už ministrem zdravotnictví být nechce. Přes víkend se dohodlo, koho za něj a jak to nechat projít u prezidenta, aby se to v pondělí hned od osmi hodin od rána před našima očima začalo všechno dít a Jan Tvrdoň to spolu s dalšími ranními ptáčaty z Deníku N bedlivě sledoval.

Měnit ministra uprostřed sílící pandemie, to není nic jednoduchého, vysvětluje Jakub Zelenka v glose Jen 388 minut stačilo na výměnu ministra a je důvod, proč ministři dostávají prvních sto dní hájení. Ty nový ministr zdravotnictví Roman Prymula nedostane, ale vzhledem k tomu, že na koronavirovém poli není žádný nováček a stínový ministr zdravotnictví se mu přezdívalo už dřív, to ani nebude na škodu, poznamenávají autorky jeho profilu Ministrem se stává ambiciózní vědec bez prověrky Adéla Skoupá a Bára Janáková.

Ty připomněly i méně hvězdné momenty Prymulovy koronavirové kariéry, například ten, kdy Čechům, Moravanům a Slezanům sdělil, že hranice můžou zůstat zavřené až dva roky podle toho, jak epidemii zvládnou v jiných zemích. Podle dosavadních výroků lze čekat, že nás s Prymulou v čele ministerstva čekají přísnější opatření, ale také sebevědomější vystoupení než byla ta, která představoval exministr Vojtěch.

Přesto si od lidí z oboru, s nimiž mluvila Iva Bezděková, Vojtěch nevysloužil pouze kritiku. Byť mu šéf Lékařské komory Kubek vzkázal, že měl rezignovat dřív, epidemiolog Rastislav Maďar měl pro něj větší pochopení. „Adamu Vojtěchovi bychom měli upřímně a bez ironie poděkovat za obrovské množství práce, kterou odvedl,“ řekl.

Hattrick Hanky Mazancové

Z analýzy Jana Tvrdoně a Hanky Mazancové ale vyplývá, že to byl právě koronavirus, který Vojtěchovi zlomil vaz: a to právě proto, že ho zezačátku zlehčoval. Hanka Mazancová ostatně analyzovala dneska už podruhé, poprvé s kolegyní Evou Romancovovou rozebraly, kdo Českou republiku řídí v době, kdy epidemie podle ministra zdravotnictví i řady odborníků nabírá na síle.

Není to ale pouze ministr zdravotnictví, kdo v téhle zemi řídí krizi. Deník N se snažil zmapovat všechna tělesa a odborné skupiny, které mají řešení pandemie v náplni práce, ale také ty, které kabinet v průběhu koronakrize nově zřídil. Do Studia N zamířila Hanka Mazancová a s Janem Tvrdoněm dnes potřetí analyzovala situaci.

Stay Ruth Less

Události kolem obsazení českého ministerstva zdravotnictví ale nejsou tím jediným, co se dnes stalo. Ve Spojených státech vypukla přetahovaná o to, zda republikáni smějí po smrti ikonické soudkyně Ruth Bader Ginsburgové nominovat a schválit její nástupkyni – prezident Trump chce, aby to byla žena –, či zda mají podle demokratů počkat až po volbách, jak to ostatně sami demokratům diktovali před čtyřmi lety v podobné situaci.

Vítězem letošní Tour de France se stal Šampion s dětskou tváří, který se směje, když ho bolí svaly, popisuje David Janeczek. Před sto lety začalo vycházet Rudé právo, připomíná Martin Groman a já při tom čtení trochu závidím těm, kteří netuší, co se v něm psávalo. A do Klatov a do Plzně se vydal Prokop Vodrážka za dvěma nigerijskými kněžími, kteří začali v západních Čechách pomáhat s katolickými bohoslužbami. Bůh je i v popkultuře, vysvětlili mu.

Co vás čeká zítra v papírovém Enku?

– Ministr covidu končí ve funkci předčasně – Do čela zdravotnictví jde ambiciózní šachista bez bezpečnostní prověrky – Promoříme se nejspíš dřív, než bude vakcína, míní imunolog Karel Drbal – Má cenu používat novou eRoušku? Ano, ale zemi nespasí – Kdo ví, jak novičok voní, je mrtvý, říká spolutvůrce nervového jedu – Jak čínský remdesivir zachraňuje české kočky – Komentář: Jak se vyznat v pandemii slov a názorů? – Film Corpus Christi je vyvrcholením dialogu kinematografie s církví – Kdo vyhrál Tour de France? Šampion, který se směje, když ho bolí svaly

Mnohokrát si při čtení komentářů kolegy Jana Moláčka říkám, že bych chtěla mít jeho odvahu, ale při tom jeho dnešním článku jsem si to nejen kvůli titulku řekla obzvlášť. Proč to Babiš po… kazil? je příhodná reflexe toho, proč jsme tam, kde jsme – tedy z koronavirového premianta Evropy druzí nejhorší.

Dnešní Notes bych chtěla uzavřít jedním z nejsilnějších citátů zemřelé soudkyně Ruth Bader Ginsburgové:

„Bojujte za věci, které jsou pro vás důležité. Ale dělejte to tak, aby vás druzí následovali.“

Pěkný večer s Deníkem N!