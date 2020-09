Úplatky dávali i bezúhonní živnostníci, třeba kvůli opravám koupelen, popisuje žalobce korupční systém z kauzy Stoka

„Je to smutné zjištění, když vidíte, že v určitou dobu muselo dávat úplatky přes osmdesát procent subjektů, které něco dělaly pro radnici Brno-střed,“ říká státní zástupce Radek Mezlík, který v pondělí před soudem přednesl obžalobu v kauze Stoka. Bývalému místostarostovi za hnutí ANO Jiřímu Švachulovi hrozí až šestnáct let vězení. Podle obžaloby byl hlavou skupiny, která v Brně ovlivnila desítky zakázek. Výše úplatků měla dosáhnout 47 milionů korun.

Překvapilo vás něco při vyšetřování korupční kauzy Stoka?

Zarmoutil mě jeden rozhovor, kdy se obvinění bavili o krajských zakázkách. Bylo to těsně před policejní realizací, takže jejich záměr byl překažen a k ovlivňování zakázek na kraji už nedošlo. Nicméně mě fascinovala univerzalita, s jakou skupina působila. Dokázala vytvořit korupční prostředí na radnici městské části Brno-střed, její správě nemovitostí, v městských firmách a dokázala by to i na kraji. Byli ochotní v jakékoliv sféře vlivu vystavět korupční prostředí.

A není to tím, že tradice korupčního a klientelistického prostředí v Brně existuje dlouhodobě? Už před lety mi několik lidí pod příslibem anonymity popisovalo podobný systém, a to na radnici Brno-střed zdaleka nebylo hnutí ANO. Neokopíroval místostarosta Švachula jen to, co fungovalo?

Zaznamenali jsme spekulace, že tento systém