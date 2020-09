Šampion s dětskou tváří, který se směje, když ho bolí svaly. Vítěz Tour překvapil všechny

Tadej Pogačar se do žlutého trikotu oblékl až po poslední etapě, ve které se doopravdy závodí o celkové pořadí. Mladý cyklista totiž neuvěřitelným způsobem ovládl sobotní časovku, v níž stáhl minutovou ztrátu na svého kamaráda, krajana Primože Rogliče, který jel ve žlutém až do zmíněného předposledního dne Tour.

Cyklističtí experti o Pogačarových kvalitách věděli, vždyť minulý rok dojel na Vueltě třetí v celkovém pořadí, což z něj udělalo ve dvaceti letech vůbec nejmladšího jezdce, který skončil na stupních vítězů na jednom ze závodů Grand Tour (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta). Před dvěma lety se o jeho kvalitách přesvědčili na vlastní oči i čeští fanoušci, když vyhrál v Jeseníkách Závod míru do 23 let.

Ale to, že na Tour dojede ve žlutém a bude mu tak logicky patřit i bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce do 25 let a také puntíkovaný pro nejlepšího vrchaře, se ani v profesionálním pelotonu tolik nečekalo. Možná i proto, že Pogačar za sebou neměl tak silný tým jako ti největší favorité z týmu Ineos a Jumbo-Visma.

Mimochodem, tři dresy v celkové klasifikaci dovezl do cíle naposled legendární Eddy Merckx, který drtil konkurenci na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Ale ani on nevyhrál Tour před svými dvaadvacátými narozeninami. To se povedlo pouze Henrimu Cornetovi v roce 1904, který vyhrál těsně před tím, než oslavil dvacetiny.

