„Prymula má plno papírů.“ Ministrem se stává ambiciózní vědec a manažer bez prověrky

„Jsme v situaci, kdy musíme zavést krizové řízení,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci k výměně ministra zdravotnictví. Stávající šéf resortu Adam Vojtěch byl podle něj slušný, což byla i jeho slabina. Nemohl se totiž podle premiéra bránit, když na něj útočili vládní partneři nebo hejtmani.

„Pan profesor Prymula bude mít za úkol krizové řízení. Bude mít za úkol, aby se nařízení, které pan Vojtěch vydal a které jsou i předmětem různých nepravd, dodržovala,“ vypíchl Babiš s tím, že například nemocnice musí podle nařízení informovat ministra o svých kapacitách.

Prymula bude do úřadu uveden v úterý. „Byl ředitel krajské nemocnice. Je to lékař, známý epidemiolog. Má na to plno papírů, takže má strašně dlouhý životopis. Je to bývalý plukovník a byl i na vojenské akademii, takže na to má předpoklady, a byl i náměstkem ministra zdravotnictví,“ shrnul premiér důvody, proč oslovil právě nynějšího vládního zmocněnce.

Od Prymuly – na rozdíl od odstupujícího ministra zdravotnictví – zaznívaly v posledních dnech ohledně šíření epidemie silné výroky, pokud jde o razantnost přístupu, působí Prymula jako