Jak to všechno dobře dopadne, protože nic jiného není ani možné

Vzhlížet k lepším zítřkům patří k základnímu vybavení lidstva. Darwin měl jistě pravdu v tom, že silnější přežije, ale člověk přežije také proto, že v sobě chová naději. Naději na to, že ať je teď v jakýchkoli nesnázích, dostane se z nich a pak to bude lepší a lepší.

U každého se tento optimismus projevuje jinak. Někomu se aktivuje, když mluví o svých dětech, jiný si ho bere s sebou do sázkové kanceláře, další k volební urně a třeba já se jím dám ošálit ve chvíli, kdy začnu číst novou knihu. Vzdala a odložila jsem dosud jen jednu. Do poslední stránky totiž doufám, že to začne dávat smysl, že mě ten příběh ještě chytne, že nebudu litovat. Občas lituji, ale stejně se nikdy nepoučím a zase dočítám.

Životní optimismus je výborná marketingová zbraň. Slogan „Bude líp“ je toho jasným důkazem. Přestože