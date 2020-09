Bijete své děti, byť jen mírně? Odbornice vysvětluje, co z nich může vyrůst

Jste zásadně proti fyzickým trestům dětí. Kromě Česka jsou povoleny například i na Slovensku, v Itálii a ve Velké Británii. Proč v nich vidíte problém?

Legislativa dnes říká, že zakázané jsou pouze nepřiměřené fyzické tresty. Nikde však není definováno, kdy je trest ještě přiměřený. Pro někoho to může být jemné plácnutí po zadku či přes ruce, u jiného úder pěstí do hlavy, zmlácení dítěte do krve a jeho zavření do tmavé místnosti.

Představte si, že by v zákoně bylo dovoleno, aby muži přiměřeně fyzicky trestali ženy. Každý by to považoval za šílené, ale u dětí to považujeme za normální. Pokud je násilí na dospělém zásahem do jeho důstojnosti, integrity a bezpečí, u dítěte to