Novičok přežijete, jen když si na něj pouze sáhnete. Jako Navalnyj, říká jeden z otců jedu Vladimir Ugljev

Vladimir Ugljev si myslí, že je pod dohledem tajných služeb. Asi by i bylo zvláštní, kdyby nebyl. A tak nejspíš nejste první, kdo tento rozhovor čte.

Cesta k němu byla trnitá. Vladimir Ugljev je právem nedůvěřivý. Jeho životní příběh zatím nemá happyend.

Jak hodnotíte poslední zjištění, že Navalnému se jed do těla dostal už v hotelu v Tomsku z lahve s vodou?

Je to možné, ale každopádně to muselo jít přes kůži. Kdyby to vypil s čajem či čímkoliv jiným, do letadla by nikdy nemohl dojít. Všechna dosavadní zjištění, o kterých vím, potvrzují, že Navalnyj dostal dávku kůží.

Pokud novičok našli – a já důvěřuji německým specialistům – na Alexejově kůži, v krvi, v moči, na lahvi, ze které pil v letadle, na oblečení, tak to vypadá, že mu jed nějak nanesli na oblečení, možná i na spodní prádlo nebo na nějaké další věci…

Kolik toho jedu bylo použito, vědí jen vykonavatelé. Nemá smysl, abych hádal…

Odpovídá vašemu předpokladu i to, že se mu udělalo zle až v letadle?

Už jsem to někomu říkal. Nebaví mne to opakovat…

Počkejte, pokusím se vám klást důmyslnější otázky…

Jakmile se dotkla látka jeho kůže, jed se vsáknul a vstřebával se do krve. Podle všeho si ji oblékl kolem 6 ráno a v 8.30 v letadle začal pociťovat vážné obtíže s dýcháním. Znamená to, že hodně špatně se mu udělalo 2,5 hodiny po otravě.

To jsou všechno ale jen hypotézy. Na čem je zakládáte? Tedy kromě svých hlubokých znalostí o povaze jedu novičok. Na informacích, které jsou zveřejňovány?

Srovnávám různé údaje, mimo jiné i amerických specialistů dokládajících některé věci na dynamice projevů příznaků otravy bojovou látkou Vx přes letní