Kaufmanův snímek Asi to ukončím vám poleze na nervy, a možná i nabídne jeden z nejlepších letošních filmových zážitků

Mladá žena beze jména (nebo s mnoha jmény?) se vydává se svým přítelem poznat jeho rodiče, byť se s ním chystá se vší pravděpodobností rozejít. Alespoň si to neustále opakuje v hlavě, zatímco jí partner během jejích vnitřních monologů nepřestává „neomaleně“ přerušovat. Setkání se z počáteční nucenosti a trapnosti posouvá k neuchopitelnému tripu porušujícímu pravidla časoprostoru, kdy nejen identita všech přítomných, ale i jejich individualita začínají být nejisté. A cesta domů uprostřed nehostinné sněhové bouře není o mnoho lepší.

Snaha popsat děj Asi to ukončím by jednak vydala na zbytek recenze, jednak by zkazila zážitek ze sledování: je třeba se připravit na vše. Na rozdíl od předchozích Kaufmanových filmů chybí zastřešující námět typu „procedura vymazávání paměti“ či „hra uvnitř hry uvnitř hry“, který by dopředu jasně zarámoval dění a divák k němu mohl v případě potřeby utéct. Bez červené niti směřující náš zrak je třeba tím víc věnovat vyprávění veškerou pozornost. Ne však jako narativní hříčce Christophera Nolana, která odměňuje za pečlivé zkoumání jejího mechanismu. Asi to ukončím není stroj, jenž chce být zkoumán, není to ani hádanka či puzzle. Očekávání pointy, po níž „vše do všeho zapadne“, povede jedině ke zklamání. Kaufman po dobu více než dvou hodin klade otázky, na které nezná odpovědi a ví, že je nezná ani divák. Vynaložená energie neslouží ke snaze pochopit tento film, ale sebe sama při jeho sledování.

Odtud pramení existenciální tíseň, která posouvá zážitek k hororovému